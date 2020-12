Sao nữ thân thiết với đồng nghiệp nam dù đã có bạn trai

Kyungri (cựu thành viên nhóm Nine Muses) hẹn hò Jin Woon (2AM) từ cuối năm 2017. Song, cô vẫn có mối quan hệ tốt đẹp với nhiều đồng nghiệp nam nhờ tính tình cởi mở. Cô duy trì tình cảm thân thiết và thường xuyên chụp ảnh chung với các bạn diễn nam trong Law of the Jungle. Ảnh: Instagram.