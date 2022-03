Sao nữ Thái Lan Ploy Chermarn công khai bạn gái kém 17 tuổi

Ploy Chermarn cho biết cô hạnh phúc khi yêu Claudine Craig. Nữ diễn viên đã đưa người yêu kém 17 tuổi về ra mắt gia đình.

Ngày 10/3, tờ Thairath đưa tin nữ diễn viên Ploy Chermarn xác nhận hẹn hò Claudine Craig được hơn một năm. Ploy Chermarn tâm sự cô và người yêu không che giấu mối quan hệ với bạn bè nhưng ít chia sẻ chuyện tình cảm trên truyền thông bởi không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý.

“Chúng tôi không cần tuyên bố với mọi người chúng tôi yêu nhau như thế nào. Quan trọng là chúng tôi hòa hợp chứ không nhất thiết phải chứng tỏ cho mọi người thấy. Vì lớn lên cùng với những người thuộc cộng đồng LGBT nên tôi cảm thấy mối quan hệ này không có gì lạ lẫm. Yêu là yêu và từ từ học hỏi nhau”, nữ diễn viên tâm sự với tờ Thairath.

Hình ảnh thân mật của hai diễn viên.

Ploy Chermarn cho biết cô và Claudine Craig luôn cởi mở với nhau. Trước khi đến với đàn em kém 17 tuổi, Ploy Chermarn từng hẹn hò tài tử Dome Pakorn hay Tar Navin. Khi được tờ Thairath đặt câu hỏi về cảm xúc hiện tại với người khác giới, nữ diễn viên trả lời: “Tôi vẫn xem đàn ông là phái hấp dẫn và thú vị chứ không hề ghét bỏ. Tình cảm với đàn ông không hề thay đổi. Nhưng điều quan trọng là trong mọi mối quan hệ, với nam hay nữ, tôi cảm thấy hài lòng về tình yêu”.

“Lúc này, tôi đang ở bên một người. Và việc nói đàn ông vẫn dễ thương không có nghĩa tôi đang âm thầm thích người khác giới. Lúc này, trong mắt tôi chỉ có người yêu tôi mà thôi”, cô nhấn mạnh.

Ploy Chermarn tâm sự đã đưa Claudine Craig về gặp gia đình. Ban đầu, mẹ của nữ diễn viên sốc nhưng vẫn ủng hộ con. Mẹ của Ploy Chermarn dần yêu quý, hòa thuận với Claudine Craig vì cô có tính cách tự nhiên, thoải mái. Siêu sao Thái Lan tiết lộ cô học được nhiều điều mới mẻ từ khi quen Claudine Craig. Ngược lại, Ploy Chermarn cũng cho bạn gái những lời khuyên từ nhiều năm kinh nghiệm trong cuộc sống lẫn công việc.

Khi được hỏi về kế hoạch tương lai, nữ diễn viên trả lời: “Chúng tôi thực sự không nghĩ nhiều về tương lai. Tương lai không chắc chắn. Điều chắc chắn nhất là chúng tôi cảm thấy thế nào về nhau. Chỉ cần bên nhau mỗi ngày là đủ. Chúng ta hy vọng, ước mơ vào tương lai. Nhưng nếu nó không thành hiện thực, sẽ rất đau đớn. Bây giờ, tôi chỉ có thể nói mình đang hạnh phúc với những thứ tôi có và tôi là người phụ nữ may mắn nhất”.

Ploy Chermarn và Claudine Craig hẹn hò hơn một năm.

Ploy Chermarn và Claudine Craig vướng tin hẹn hò từ giữa năm 2021. Họ nhiều lần đăng ảnh chung trên mạng xã hội. Tháng 9/2021, Ploy Chermarn và Claudeen dùng trực thăng qua thành phố New York để tổ chức sinh nhật mừng tuổi 39 của nữ diễn viên.

Ploy Chermarn (sinh năm 1982) là ngôi sao hạng A, được mệnh danh “nữ hoàng phòng vé” Thái Lan. Cô ra mắt năm 1995 sau đó nhanh chóng nổi tiếng. 4BIA (2008), Rahtree Revenge (2009), Teacher’s Diary (2014)... là những bộ phim có thành tích phòng vé cao của Ploy Chermarn. Trong sự nghiệp, cô tham gia hàng trăm bộ phim, chương trình truyền hình và cũng là gương mặt đại diện cho hàng chục nhãn hàng.

Cô cũng là người cố vấn cho loạt chương trình thực tế về người mẫu như The Face Thailand mùa 1 và The Face Thai mùa 4 All Stars được phát sóng trên Channel 3.

Claudine Craig sinh năm 1999, là con lai Thái Lan - Mỹ. Cô nổi tiếng khi tham gia phim truyền hình Tuổi nổi loạn phần 3.