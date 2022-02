Sao nữ nổi tiếng vì diễn xuất lấn át nữ chính

Nữ diễn viên Cho Yi Hyun nhận được nhiều lời khen ngợi khi vào vai lớp trưởng Choi Nam Ra trong bộ phim đang gây chú ý "All of Us Are Dead".

Nối tiếp thành công của các tựa phim đến từ Hàn Quốc trước đó, All of Us Are Dead tiếp tục đứng đầu top thịnh hành và trở thành chủ đề được khán giả yêu điện ảnh quan tâm.

Bộ phim quy tụ nhiều diễn viên trẻ như Lee Yoo Mi (từng đóng Squid Game), Park Solomon, Park Ji Hu, Yoon Chan Young. Nhưng người đang nhận được nhiều lời khen ngợi nhất hiện nay là nữ diễn viên Cho Yi Hyun - người đóng vai lớp trưởng Choi Nam Ra.

Cho Yi Hyun gây chú ý nhờ vai diễn Choi Nam Ra trong All of Us Are Dead.

Vai phụ lấn át vai chính

Trong All of Us Are Dead, tuyến vai của Cho Yi Hyun không hẳn là nhân vật trung tâm, ngay trên poster phim nhân vật của cô cũng chỉ đứng ở rìa phải, bên cạnh nhân vật Su Hyeok (do Park Solomon thủ vai). Tuy nhiên, khi phim lên sóng, nữ diễn viên 23 tuổi lại nhận được nhiều sự chú ý bậc nhất trong dàn cast.

Cho Yi Hyun vào vai lớp trưởng Choi Nam Ra. Đầu phim, nhân vật của cô luôn xuất hiện với nét mặt lạnh lùng, không quan tâm tới bạn bè, cô thậm chí luôn đeo tai nghe để tránh tiếp xúc với người khác hay bị làm ồn. Mục tiêu duy nhất của Choi Nam Ra là giành điểm cao nhất trong các kỳ thi.

Nhưng khi virus Jonas gây nên nạn zombie tấn công vào trường học, Choi Nam Ra dần bộc lộ bản tính ấm áp, quan tâm và giúp đỡ bạn bè. Cô sẵn sàng đương đầu với nguy hiểm để cứu bạn học, dù bị zombie cắn vẫn cố gắng cứu Su Hyeok.

Kỹ năng diễn xuất của người đẹp sinh năm 1999 được khen ngợi.

Sau khi bị nhiễm virus Jonas, Choi Nam Ra dần biến đổi, trở thành sinh vật nửa người nửa zombie và có sức mạnh vượt trội. Cô bị bạn bè xa lánh, người duy nhất vẫn cố gắng chăm sóc, bảo vệ Nam Ra là Su Hyeok. Dù không được bạn bè chấp nhận, Choi Nam Ra vẫn cứu các bạn cùng lớp vài lần.

Cuối phim, Choi Nam Ra biến mất sau khi hứa sẽ mãi làm bạn với con người. Cô đã miễn nhiễm với virus Jonas, không trở thành xác sống vô tri vô giác, nhưng cũng không còn là con người. Diễn biến tâm lý của Choi Nam Ra trong những tập cuối nhận được sự khen ngợi của khán giả.

Điều này đồng nghĩa với diễn xuất của Cho Yi Hyun đã tạo được ấn tượng tốt, thậm chí lấn át tuyến nhân vật nam chính - vốn được xem là trung tâm của cuộc chiến đấu chống lại zombie. Khán giả Hàn Quốc cho rằng cô là tên tuổi triển vọng cho ngành phim ảnh Hàn Quốc những năm tới.

"Tôi thích câu chuyện về cô ấy nhất trong phim", "Cô ấy là diễn viên tôi trông đợi nhất ở phần 2", "Cô ấy là người diễn tốt nhất phim đấy", "Kỹ năng diễn xuất khá quá", "Bây giờ trong mắt tôi, cô ấy là người xinh đẹp nhất"... là những bình luận khen ngợi của khán giả xứ kim chi.

Ngôi sao triển vọng

Trước All of Us Are Dead, Cho Yi Hyun nhận được sự yêu mến khi vào vai bác sĩ thực tập Jang Yoon Bok trong series Hospital Playlist. Vai diễn của cô là sinh viên y khoa nhút nhát, dễ xúc động, luôn xuất hiện với gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt to tròn toát lên vẻ đáng yêu.

Chia sẻ trên tờ Cosmopolitan số tháng 2, Cho Yi Hyun biết cô chính là người đề xuất tính cách lạnh lùng, điềm tĩnh cho nhân vật Choi Nam Ra.

"Khi quay Hospital Playlist, nhân vật của tôi dễ khóc, nhiều cảm xúc, máu và mồ hôi. Nên tôi nói với đạo diễn rằng tôi muốn một nhân vật điềm tĩnh, và là người ngăn được máu, mồ hôi, nước mắt của người khác", nữ diễn viên chia sẻ trong bài phỏng vấn.

Cho Yi Hyun từng được chú ý khi đóng vai bác sĩ thực tập Jang Yoon Bok trong Hospital Playlist.

Cô cũng nhìn nhận được dòng phim zombie, xác sống của Hàn Quốc có sức hút đặc biệt với khán giả toàn cầu. Do đó, nữ diễn viên và các bạn diễn sẵn sàng dành nhiều công sức, thời gian để chuẩn bị cho All of Us Are Dead. "Chúng tôi phải tham gia khóa học diễn cảnh hành động. Trong phim không có nhiều cảnh đánh nhau, nhưng để quay được những cảnh đối đầu với zombie, dàn cast cần sức bền rất lớn", cô nói thêm.

Sự thông minh, nỗ lực và chuyên môn vững vàng được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp Cho Yi Hyun ghi được dấu ấn trong ngành phim ảnh dù chỉ mới đóng vài phim.

Nữ diễn viên 23 tuổi theo học khoa nhạc kịch tại trường Trung học Nghệ thuật Hanlim từ năm lớp 10, sau đó tiếp tục ghi danh khoa Diễn xuất - Phim ảnh tại Đại học Kyunghee. Song song với học chuyên ngành ở trường, Cho Yi Hyun bắt đầu đóng phim để lấy kinh nghiệm từ năm 18 tuổi.

Bộ phim đầu tiên của cô là Witch's Court vào năm 2017, sau đó Cho Yi Hyun tiếp tục nhận các vai nhỏ trong Bad Papa, Less Than Devil, My Country: The New Age. Cơ hội mở ra khi cô góp mặt liên tiếp trong hai phần phim Hospital Playlist.

Nhờ sức hút của Hospital Playlist, Cho Yi Hyun nhận được vai chính đầu tiên trong sự nghiệp, đó là vai Jin Ji Won của School 2021.

Nữ diễn viên nhận được giải Best Couple tại KBS Drama Awards 2021 nhờ vai Jin Ji Won trong School 2021.

School vốn là thương hiệu ăn khách nhiều thập kỷ của đài KBS, đồng thời là bệ phóng danh tiếng cho nhiều ngôi sao hạng A của showbiz Hàn như Jo In Sung, Lee Dong Wook, Lee Jong Suk, Kim Woo Bin... Phần phim được sản xuất vào năm 2021 không tạo nên cơn sốt như các phần tiền nhiệm, mức rating cũng không khả quan. Nhưng nhờ phim, Cho Yi Hyun vẫn nhận được giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Với nền tảng chuyên môn được đào tạo nhiều năm và danh tiếng từ All of Us Are Dead, khán giả tin rằng Cho Yi Hyun sẽ sớm trở thành ngôi sao mới của màn ảnh. Trước mắt, người hâm mộ dự đoán cô sẽ là nhân tố hút khách nhất khi bộ phim zombie học đường trở lại với phần 2.