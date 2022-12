Sao nữ nổi tiếng hơn nhờ theo đuổi hình tượng quyến rũ

Sunmi: Từng ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nữ đình đám nhà JYP, Sunmi cùng Wonder Girls đã đạt được những thành tựu đáng nể ở thị trường Kpop lúc bấy giờ. Với hình tượng những cô gái trẻ trung, nữ tính cùng loạt hit bất hủ Tell Me, So Hot, Nobody… Wonder Girls nhanh chóng nổi tiếng khắp châu Á.