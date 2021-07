Sao nữ Nhật Bản đóng phim cùng Chân Tử Đan là ai?

Tuy John Wick: Chapter 4 là bộ phim điện ảnh đầu tiên của nữ ca sĩ, thực tế Sawayama nhiều lần tham gia diễn xuất. Theo iMDb, giọng ca Chosen Family đóng phim truyền hình Welcome to the El-Palacio, xuất hiện trong một số tập của Turn Up Charlie.