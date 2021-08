Sao nữ ‘Hospital Playlist’ đóng phim cùng Song Joong Ki

Nữ diễn viên Shin Hyun Bin cùng Song Joong Ki góp mặt trong bộ phim truyền hình giả tưởng “Chaebol Family’s Youngest Son” của kênh Jtbc.

Sport Chosun đưa tin nữ diễn viên Shin Hyun Bin được xác nhận tham gia bộ phim truyền hình giả tưởng Chaebol Family’s Youngest Son. Tác phẩm của kênh Jtbc được phát triển từ nội dung bộ tiểu thuyết mạng cùng tên, xoay quanh tình cảnh trái ngang của viên thư ký từng phục vụ cho một gia đình tài phiệt Hàn Quốc khi được tái sinh thành con trai út của họ.

Shin Hyun Bin thủ vai công tố viên Seo Min Young. Min Young công tác tại bộ phận chống tham nhũng, là kiểu người không từ thủ đoạn để công lý được thực thi. Cô được mệnh danh là “tử thần của gia tộc Sunyang Group”.

Min Young đang theo đuổi vụ điều tra các hoạt động thừa kế cha truyền con nối bất hợp pháp của gia tộc này.

Tạo hình của Shin Hyun Bin trong Hospital Playlist. Ảnh: tvN.

Việc điều tra đưa đẩy cô đến chỗ quen thân với cậu út Jin Do Joon (Song Joong Ki). Cả hai nhanh chóng hiểu ra động cơ và mục đích của đối phương, tạo ra những màn mèo vờn chuột nằm giữa ranh giới của yêu đương và thù hận trên màn ảnh.

Hôm 20/7, Song Joong Ki và nam diễn viên Lee Sung Min đã xác nhận tham gia Chaebol Family’s Youngest Son. Song Joong Ki vào vai Yoon Hyun Woo, người thư ký đã qua đời sau khi bị Sunyang Group mà mình trung thành phục vụ đổ vấy tội tham ô. Anh được tái sinh thành cậu con út Jin Do Joon. Trong cuộc đời mới, Sung Min bắt tay vào cuộc thao túng quyền lực trong công ty để trả thù.

Lee Sung Min thủ vai Jin Yang Chul, chủ tịch Sunyang Group. Bên cạnh đó, có tin Tiffany Young cũng đang xem xét đề nghị đảm nhận một vai diễn trong Chaebol Family’s Youngest Son.

Chaebol Family’s Youngest Son do Jung Dae Yoon (She Was Pretty, W.) đạo diễn, kịch bản do biên kịch Kim Tae Hee (Sungkyunkwan Scandal, A Beautiful Mind) chấp bút. Phim dự kiến phát sóng trong năm 2022.

Shin Hyun Bin hiện góp mặt trong mùa hai của series truyền hình Hospital Playlist do tvN sản xuất. Cô đang ghi hình cho bộ phim A Person Like You của Jtbc và dự án truyền hình đóng cùng Go Hyun Jung dự kiến lên sóng cuối năm nay.