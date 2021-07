Sao nữ Hàn tái xuất sau khi thoát án quấy rối tình dục

Show giải trí I Live Alone mới đây phát sóng tập có sự góp mặt của Park Na Rae.

Ngày 10/7, Insight đưa tin Park Na Rae xuất hiện trong show giải trí I Live Alone của đài MBC. Trong tập vừa lên sóng, nữ nghệ sĩ gặp gỡ và ôn lại kỷ niệm xưa những người bạn thân thời trung học. Bên cạnh đó, cô tiết lộ hình ảnh trước khi phẫu thuật cắt mắt hai mí của mình.

Đây là chương trình đầu tiên mà hình ảnh của Park Na Rae được phát sóng trọn vẹn sau khi cô thoát án quấy rối tình dục. Trước đó, cổng thông tin Naver đã quyết định đóng bảng tin Naver TV TALK của các chương trình mà Park Na Rae góp mặt như I Live Alone, Where is My Home, Amazing Saturday - Doremi Market và The House Detox.

Hình ảnh mới nhất của Park Na Rae trên show giải trí I Live Alone. Ảnh: Korean Boo.

Cuối tháng 4, Park Na Rae gây tranh cãi vì thay quần áo cho một búp bê nam và đưa ra những bình luận nhạy cảm về vấn đề tình dục trong tập 2 của chương trình Hey Narae. Khán giả tẩy chay Park Na Rae và yêu cầu cô rời khỏi các chương trình phát sóng trên truyền hình.

Park Na Rae quyết định xóa bỏ các video liên quan đến chương trình và xin lỗi công chúng. Sau đó, cô bị điều tra hành vi quấy rối tình dục. Đến ngày 28/6, cảnh sát bác bỏ cáo buộc dâm ô của nữ diễn viên hài.

Sinh năm 1985, Park Na Rae là gương mặt quen thuộc trên truyền hình Hàn Quốc. Cô tham gia nhiều chương trình có tỷ suất người xem cao như Amazing Saturday, I Live Alone, I Can See Your Voice, Gag Concert…