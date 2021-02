Sao nữ Hàn Quốc làm trắng da như thế nào?

Các thần tượng thường xuyên dưỡng ẩm và uống đủ nước để da sáng lên mỗi ngày.

Đa số ngôi sao Hàn Quốc thường xuyên phải trang điểm mỗi ngày. Để xuất hiện với một vẻ ngoài hoàn hảo, các ngôi sao phải sử dụng kem nền, phấn phủ, che khuyết điểm dày cộm.

Tuy nhiên, việc trang điểm quá nhiều khiến một số thần tượng gặp những vấn đề như nổi mụn, lỗ chân lông to. Lâu dần, da bị sạm đi thiếu sức sống

Bốn nữ nghệ sĩ dưới đây chia sẻ các bước chăm sóc da đã giúp họ cải thiện được những tình trạng nêu trên.

1. YoonA

Theo trang Sina, YoonA luôn có lối trang điểm nhẹ nhàng khéo khoe làn da "không khuyết điểm" của mình. Mặc dù đã 31 tuổi, vẻ đẹp của thành viên SNSD vẫn gây chú ý tại mỗi sự kiện cô tham dự.

YoonA có làn da mộc hoàn hảo, ít khuyết điểm. Ảnh: Pinterest.

Để có được làn da trắng hồng hào, YoonA chú ý dưỡng ẩm và hạn chế trang điểm. Khi không phải làm việc, cô chỉ sử dụng kem chống nắng, chuốt mascara và tô son bóng giúp giảm gánh nặng cho da.

2. IU

Giống như YoonA, IU cũng chú trọng đến việc trang điểm nhẹ nhàng để trông trẻ hơn.

Nữ ca sĩ rửa mặt bằng nước vo gạo mỗi ngày. Theo các nghiên cứu, nước vo gạo chứa nhiều vitamin B5 có lợi cho da, giúp duy trì độ ẩm và làm da mặt trắng sáng.

IU chuộng trang điểm nhẹ nhàng để trẻ hơn. Ảnh: Elle.

IU từng chia sẻ cô rất quan trọng vấn đề dưỡng ẩm, do đó, giọng ca Eight bổ sung đủ 2 lít nước mỗi ngày để cấp ẩm cho da. Kinh nghiệm làm trắng của cô là thoa kem dưỡng chứa vitamin và thư giãn bằng mặt nạ 20 phút mỗi ngày.

Ngoài ra, khi không tham dự sự kiện, ngôi sao chỉ sử dụng kem chống nắng và BB cream.

3. Seolhyun

Thành viên nhóm nhạc AOA thu hút khán giả bởi vẻ ngoài ngọt ngào và hình tượng gợi cảm. Tuy nhiên, khi để lộ mặt mộc trong chương trình The Law of the Jungle, cô thừa nhận không tự tin khi xóa bỏ lớp trang điểm vì làn da không trắng sáng của mình.

Dù có làn da ngăm đen, Seolhyun vẫn ưu tiên vấn đề dưỡng ẩm. Ảnh: Reddit.

Seolhyun chia sẻ những cô gái bẩm sinh có làn da ngăm đen nên dưỡng ẩm nhiều hơn vì chúng sẽ giúp da mặt tươi sáng nếu được cung cấp đủ nước. Ngay cả khi không thể làm trắng ngay lập tức, sự cân xứng của màu da sẽ giúp bạn trông rạng rỡ hơn.

4. Park Bo Young

Gương mặt mộc của Park Bo Young luôn nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng nhờ làn da trắng và không có nhiều khuyết điểm.

Nữ diễn viên từng tiết lộ bí quyết ăn táo vào mỗi sáng giúp da trắng sáng và khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong loại quả này cũng góp phần đẩy lùi quá trình lão hóa, tăng sức đề kháng cho da.

Bên cạnh việc bổ sung độ ẩm, nữ diễn viên 31 tuổi chú trọng việc uống đủ lượng nước cần thiết vào mọi khung giờ trong ngày.