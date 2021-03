Sao nữ giảm 146 kg nhờ phẫu thuật cắt dạ dày

Trong cuốn hồi ký This Is Just My Face: Try Not to Stare, ngôi sao 38 tuổi kể về trải nghiệm gian nan khi giảm cân. Trong khi mọi người nghĩ rằng phẫu thuật nội soi giảm cân là dễ dàng nhưng với cô đó là chuỗi ngày đau đớn, vật lộn với cơ thể và cảm xúc. Cuối cùng, nữ diễn viên giảm được 68 kg. "Tôi từng đấu tranh, khổ sở vì cân nặng nhưng bây giờ đã học được cách yêu bản thân", Sidibe nói.