Sao nữ đóng 32 phim điện ảnh trong hơn một thập kỷ

Emily Blunt được so sánh với Kate Winslet bởi sự nghiệp điện ảnh đồ sộ. Hiện tại, cô gây chú ý với vai diễn trong loạt phim kinh dị "Vùng đất câm lặng".

15 năm qua, Emily Blunt là ngôi sao có chuỗi thành tích ấn tượng ở Hollywood.

Từ bước ngoặt cô trợ lý trong Yêu nữ thích hàng hiệu, đòn bẩy The Young Victoria (2009) và cú hích bảo mẫu máu lạnh trong Mary Poppins Returns, Emily Blunt dần trở thành ngôi sao nổi tiếng toàn cầu. Bằng chứng là bộ phim nhận được bốn đề cử giải Oscar và thu về 350 triệu USD , theo The Times.

Trong năm nay, vợ chồng Emily Blunt - John Krasinski đang đảm nhận sứ mệnh khôi phục phòng vé Bắc Mỹ sau một năm đại dịch làm Hollywood khốn đốn. Sau ba ngày khởi chiếu, Vùng đất câm lặng II thu về 70 triệu USD , đây là con số khả quan.

Tuy nhiên, với Emily Blunt, cô không gọi sự nghiệp của mình đỉnh cao. Ngôi sao người Anh cho rằng 15 năm qua là bước tiến chậm rãi để chạm đến thành công.

Emily Blunt đang có sự nghiệp nổi bật.

Từ bệ phóng "trợ lý ồn ào"

Năm 2006, bộ phim Yêu nữ thích hàng hiệu ra mắt gây ấn tượng mạnh với giới điện ảnh. Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lauren Weisberger có sự góp mặt của diễn viên gạo cội Meryl Streep và ngôi sao đang lên Anne Hathaway.

Tuy Yêu nữ thích hàng hiệu là bộ phim điện ảnh thứ hai của Emily Blunt nhưng cô sớm gây ấn tượng với các nhà phê bình và khán giả.

Trong bộ phim lấy bối cảnh thế giới thời trang ở thành phố New York, Emily Blunt đóng vai trợ lý cao cấp của tổng biên tập tờ Runway - Miranda Priestly (Meryl Streep đóng).

Emily Blunt (phải) chứng minh thực lực chỉ với vai phụ trong Yêu nữ thích hàng hiệu.

Ngay từ khi xuất hiện, Blunt thể hiện thuyết phục hình ảnh người phụ nữ bận rộn, tính cách khó chịu vì lâu ngày tiếp xúc với người sếp khó khăn. Từ nét mặt, hành động cho đến giọng nói của Emily Blunt đều thể hiện thành công nhân viên văn phòng tọc mạch, hay ghen tỵ.

“Ồn ào, khó chịu” là những gì đúng nhất nói về vai diễn trợ lý Emily. Song, cô không hề khiến khán giả chán ghét. Thậm chí, vai diễn của ngôi sao người Anh được đánh giá cao hơn cả nữ chính Anne Hathaway.

Cây bút Clifford Pugh của tờ Houston Chronicle cho rằng Blunt có nhiều câu thoại hay nhất trong phim. Trong mọi phân cảnh, nữ diễn viên gần như chiếm lấy mọi sự chú ý.

Với vai diễn trợ lý ồn ào, Emily Blunt được đề cử giải BAFTA, Quả cầu Vàng hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Bộ phim thời trang trở thành bệ phóng vững chắc cho sự nghiệp điện ảnh thăng hoa của nữ diễn viên người Anh.

Đến cú hích “người phụ nữ im lặng”

Sau Yêu nữ thích hàng hiệu, Emily Blunt có nhiều vai diễn ấn tượng. Theo The Times, ngôi sao gốc Anh đóng đạt nhất là những vai có cảm xúc phức tạp, đối mặt với tình huống sinh tồn. Vai trung sĩ Rita Vrataski chống lại Tom Cruise trong Edge of Tomorrow, người vợ cũ nghiện rượu Rachel Watson trong The Girl on the Train của Blunt đều khiến khán giả thấy thuyết phục.

Rotten Tomatoes và Box Office Mojo liệt kê những bộ phim thành công về mặt thương mại và được giới phê bình đánh giá cao nhất của Blunt là The Devil Wears Prada (2006), Looper (2012), Edge of Tomorrow (2014), Into the Woods ( 2014), Sicario (2015), The Girl on the Train (2016), A Quiet Place (2018) và Mary Poppins Returns (2018).

Đặc biệt, thành công của Vùng đất câm lặng nằm ngoài dự đoán của nữ diễn viên.

Theo Variety, ban đầu Blunt không có ý định đóng phim cùng chồng. Tuy nhiên, sau khi đọc kịch bản, chính nữ diễn viên thuyết phục John Krasinski để hai người cùng xuất hiện trong Vùng đất câm lặng.

Emily Blunt đã thành công.

Emily Blunt có diễn xuất thuyết phục trong Vùng đất câm lặng.

Trong Vùng đất câm lặng, Emily Blunt và John Krasinski đóng vai vợ chồng chiến đấu chống lại bọn quái vật người ngoài hành tinh đang xâm chiếm Trái Đất. Bao trùm lên bộ phim là sự im lặng đến nghẹt thở. Đúng với tiêu đề phim, họ phải giữ im lặng để tồn tại, vì xung quanh là bọn quái vật bị mù nhưng rất thính tai.

Tuy bộ phim chỉ xoay quanh gia đình 4 người nhưng không hề gây nhàm chán. Những phân cảnh rượt đuổi giữa loài người và ác quỷ trong phim, dưới diễn xuất của Emily Blunt thực sự thuyết phục người xem.

Trong lúc chuẩn bị lâm bồn, Blunt vô tình đạp trúng đinh sắt, sau đó làm rơi đồ thu hút sự chú ý của quái vật. Người phụ nữ khổ sở ấy đang trong tình trạng đau đớn vì sắp sinh con nhưng không thể than vãn lời nào. Blunt dẫn dắt cảm xúc của khán giả với màn diễn xuất ấn tượng. Những giọt mồ hôi rịn trên trán, sự đau khổ đến méo mặt làm người xem hồi hộp, hòa cùng nhân vật.

Đến khi nhân vật của Krasinski đánh lạc hướng quái vật, Emily Blunt hết lên trong đau đớn. Cú hét của cô giải thoát hết những kìm nén, từ nỗi đau thể xác lẫn sự bất lực khi sống trong thế giới mà quái vật là kẻ thống trị.

Phân cảnh tuy ngắn nhưng được xem là đặc sắc nhất, làm bộ phim Vùng đất câm lặng có tiềm năng trở thành thương hiệu điện ảnh lớn.

Sau khi được công chiếu tại Liên hoan phim South by Southwest 2018, Vùng đất câm lặng nhận được sự hoan nghênh từ giới phê bình. Eric Kohn của IndieWire ca ngợi Emily Blunt có màn diễn xuất thuyết phục, khiến người xem tin vào những gì cô thể hiện.

Laura Prudom của IGN nhận xét Blunt có diễn xuất nhập tâm đến mức khó tin. Cô khiến người xem thấy thuyết phục, sợ hãi khi theo dõi bộ phim với bối cảnh gần như viển vông.

Với vai diễn bà mẹ mất chồng con trong ngày hậu tận thế, Emily Blunt giành được hai đề cử SAG hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc.

"Tôi không tự nhận mình nổi tiếng"

Sau thành công của Vùng đất câm lặng, cô tiếp tục ghi dấu ấn với vai diễn trong Mary Poppins Returns. Nữ diễn viên nhận được đề cử Quả cầu Vàng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai bảo mẫu Mary Poppins.

Trong năm 2020, ngôi sao gốc Anh tiếp tục trở lại trong vai khách mời của Some Good News - chương trình do chồng cô chủ trì, lập ra nhằm mục đích gây quỹ ủng hộ người gặp đại dịch Covid-19.

Cùng năm, Forbes xếp nữ diễn viên đứng vị trí thứ 6 trong danh sách Những nữ diễn viên kiếm tiền nhiều nhất thế giới với 22,5 triệu USD .

Với hai vai diễn nặng ký trong Vùng đất câm lặng và Mary Poppins Returns, Emily Blunt dần được nhiều đạo diễn săn đón.

Vợ chồng Emily Blunt dạy con khiêm tốn trong cuộc sống.

Với Vùng đất câm lặng II, Emily Blunt tiếp tục gặt hái thành công. Sau ba ngày khởi chiếu, bộ phim thu được 70 triệu USD . Theo Deadline, sự thành công của phim là tín hiệu khả quan của phòng vé Bắc Mỹ. Ở nhiều thị trường như Trung Quốc và 11 quốc gia đều có doanh thu ổn định khi phát hành.

Ngoài ra, Emily Blunt còn đóng chính trong Jungle Cruise (đóng cùng Dwayne The Rock Johnson), phim lãng mạn Wild Mountain Thyme và loạt phim truyền hình The English của BBC.

Suốt hơn 15 năm, Blunt đóng tổng cộng 32 bộ phim điện ảnh. Sự nghiệp của cô được The Guardian so sánh với minh tinh Kate Winslet. Khi được hỏi về sự thành công, diễn viên người Anh nói phần nhiều dựa vào may mắn.

"Trong suốt sự nghiệp, tôi có cơ hội đóng nhiều phim kinh phí lớn như Sicario và Yêu nữ thích hàng hiệu. Bộ phim được thực hiện rất công phu và đẹp mắt. Nhưng giờ đây không có nhiều phim như vậy nữa. Tôi rất tiếc vì điều đó", nữ diễn viên nói với The Guardian.

Thành công liên tiếp đến nhưng cô chưa bao giờ tự nhận mình là ngôi sao nổi tiếng. Trong cuộc phỏng vấn với The Times, nữ diễn viên khẳng định hai từ "nổi tiếng" không bao giờ xuất hiện trong nhà. Cô dạy các con đừng bao giờ nghĩ cha mẹ mình là ngôi sao.

"Rất phức tạp khi giải thích nghề nghiệp của mình cho các con. Ai đó ở trường đã nói với con tôi điều đó. Tôi luôn nói với chồng rằng đừng bao giờ thể hiện mình là người nổi tiếng trước hai con", cô nói với The Times.

Lý giải về điều này, Emily Blunt cho biết cô tránh cho các con bị để ý quá mức và mắc bệnh ngôi sao. Cô sẽ rất vui nếu con gái lớn lên bình thường như những đứa trẻ khác.

Sau gần hai thập kỷ sống với nghề diễn, Emily Blunt khẳng định cô nếm trải đủ mọi cực khổ, vui sướng của nghề. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu có hướng các con đến diễn xuất không, cô nói: "Xin ơn trên để các con tôi rời xa sân khấu, màn ảnh".