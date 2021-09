Sao nữ có chồng sau khi đóng ‘Shang-Chi’

Meng'er Zhang gặp chồng mình lần đầu tại phim trường.

Ngày 6/9, Meng'er Zhang kể với Screenrant cô và Yung Lee nảy sinh tình cảm trong thời gian quay Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Lee là một trong những nhà thiết kế cảnh hành động trong phim.

Zhang nói: "Tôi khi đi tay không, khi về có một tấm chồng. Lúc đó, chúng tôi chưa kịp chuẩn bị gì cho lễ thành hôn".

"Song, phía nhà sản xuất đã tổ chức một buổi tiệc lớn cho cả ê-kíp. Ngày tiếp theo, Lưu Tư Mộ (vai Shang-Chi) dẫn chúng tôi đến Disneyland. Hai ngày sau, đến lượt Awkwafina (vai Katy) đặt một phòng hội nghị để ăn mừng. Chúng tôi có một buổi tiệc karaoke rất vui vẻ, như gia đình lớn vậy", cô nói thêm,

Tạo hình Meng'er Zhang trong phim. Ảnh: Marvel.

Do lịch quay của Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings kéo dài hơn một năm, Meng'er Zhang và Yung Lee có nhiều thời gian tìm hiểu, trước khi đi đến quyết định kết hôn.

Ban đầu, phim dự kiến quay vào tháng 2/2020, sau đó đổi lịch tháng 3, nhưng phải đến tháng 8 mới bấm máy được do tình hình dịch bệnh căng thẳng. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings có buổi ra mắt tại Mỹ hôm 3/9.

Trong phim, nhân vật Xu Xialing của Meng'er Zhang là em gái xa cách đã lâu của Shang-Chi, đồng thời là con gái của nhân vật phản diện Wenwu (Lương Triều Vỹ). Sau khi thoát khỏi tổ chức tội phạm của Wenwu, Shang-Chi sống một cuộc đời mới tại San Francisco. Sau khi biết được tung tích của Xu Xialing, anh quyết trở lại quê hương để tìm cô.

Cũng như Lưu Tư Mộ, Meng'er Zhang lần đầu đóng phim Marvel. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings cũng là phim đầu tay trong nghiệp diễn của cô. Nữ diễn viên sinh năm 1986 tại Nam King, Trung Quốc, vốn chỉ chuyên tâm vào sự nghiệp ca hát khi còn ở quê nhà. Để thủ vai Xialing, cô phải thực hiện nghiêm ngặt chương trình huấn luyện võ thuật của Marvel, đồng thời học hỏi kinh nghiệm diễn xuất từ nam tài tử Ben Kingsley.