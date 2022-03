Sao nữ 27 tuổi vào vai cậu bé 13 tuổi trong 'Tòa án vị thành niên'

Năm 2021, Lee Yeon có cơ hội tham gia bộ phim nổi tiếng của Netflix D.P với vai Ahn Soo Jin - em gái của nam chính Ahn Jun Ho (Jung Hae In thủ vai). Từ đó, cô dần được chú ý và mời tham gia loạt dự án như Take me home, A lonely island in the distant sea, Source of the odour… Ảnh: Twitter.