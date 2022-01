Sao nữ 24 tuổi đột phá ở Hollywood

Theo SCMP, Sydney Sweeney thành lập hãng phim riêng mang tên Fifty-Fifty Films để phục vụ cho công việc diễn xuất. Dự án đầu tiên của công ty là tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết bán chạy They Wish They Were Us của tác giả Jessica Goodman. Bộ phim được đặt tên là The Players Table. Cô đồng thời đóng vai chính cùng nữ ca sĩ Halsey. Ảnh: @sydney_sweeney.