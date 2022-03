Sao nữ 19 tuổi cạo đầu để vào vai nữ tu

Cô tham gia diễn xuất từ năm 2017 với vai diễn đầu tay trong Han Yeo Reum's Memory của đài JTBC. Từ đó, Choi Da Hye dần được chú ý và mời tham gia loạt dự án như Confession, Gangnam Scandal, Miss Ma, Nemesis, Durian Is Not a Fruit, Class of Lies, Both a Guy and a Girl Like Me at the Same Time, Man of Men.