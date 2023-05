Sao nổi tiếng thừa nhận 'tình một đêm' ngay trên sóng truyền hình

Nam diễn viên nổi tiếng thừa nhận mình có tình một đêm khi đi du lịch ngay trên sóng truyền hình.

Trong chương trình Dee Girls Talk mới đây, nam diễn viên nổi tiếng Hòa Hạo Thần gây bất ngờ khi thẳng thắn thừa nhận mình đã từng có những cuộc tình một đêm chớp nhoáng.

Hòa Hạo Thần thú nhận có tình một đêm khi đi du lịch.

Khi Hòa Hạo Thần đang chia sẻ về chuyến du lịch tới đảo Boracay, Philippines thì MC Từ Hy Đệ đặt câu hỏi khá nhạy cảm: “Khai thật đi, cậu đã trải qua tình một đêm ở đó có phải không?”. Thay vì né tránh, Hòa Hạo Thần khẳng định: “Hai lần (tình một đêm) ạ”. Thậm chí, nam nghệ sĩ sinh năm 1990 còn tiết lộ hai cô gái “tình một đêm” đều là người Hàn Quốc và có nhan sắc xinh đẹp.

Hòa Hạo Thần thừa nhận được các cô gái rủ rê "tình một đêm".

Hòa Hạo Thần chia sẻ người chủ động đề nghị tình một đêm là các cô gái. Nam diễn viên khẳng định nếu phụ nữ chủ động tiếp cận và anh có cảm tình với người đó, anh sẽ không từ chối tình một đêm.

Sự thẳng thắn của Hòa Hạo Thần khiến cả trường quay bất ngờ. Quản lý của nam diễn viên dường như không thể tin được anh có thể chia sẻ về điều tế nhị này ngay trên sóng truyền hình. MC Từ Hy Đệ phải lên tiếng trấn an người quản lý: “Chị à, bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi. Hòa Hạo Thần cũng đã đủ tuổi rồi nên không có vấn đề gì khi cậu ấy tiết lộ đâu”.

Bộ phim đầu tay của Hòa Hạo Thần.

Trái với những lo ngại của ê-kíp và quản lý của Hòa Hạo Thần, người hâm mộ lại tỏ ra thích thú trước lời thú nhận của nam diễn viên. Tôi chưa bao giờ thấy một người nổi tiếng nào trung thực đến như vậy; Anh ấy cũng không còn nhỏ tuổi, chuyện tình một đêm với sự đồng thuận của cả hai là điều hết sức bình thường... là những bình luận của khán giả.

Hòa Hạo Thần là ngôi sao nổi tiếng ở Đài Loan, Trung Quốc. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2014 và được biết đến nhiều qua bộ phim Đại tống thiếu niên chí, Café Waiting Love, Hello Again!, Thoát khỏi viện lập pháp, When Miracle Meets Maths, Năm tháng đi qua, A good day... Ngoài diễn xuất tự nhiên, Hòa Hạo Thần còn thu hút người hâm mộ nhờ ngoại hình nam tính hút mắt cùng lối nói chuyện vui vẻ, hài hước.