Sao nhí và cái giá phải trả

Chết vai, đối diện với chứng trầm cảm, lạm dụng chất kích thích là những vấn đề thường gặp của ngôi sao nổi tiếng từ sớm tại Hollywood.

Trong lần xuất hiện trên The Drew Barrymore Show dịp đầu năm mới, Cole Sprouse - một trong những nhân vật chính làm nên thành công của The Suite Life of Zack and Cody phủ nhận thông tin bộ phim của Disney được làm mới.

“Bản phim gốc thành công một thuở giờ đã là hoài niệm. Khi người ta quay lại và cố hiện đại hóa nó, tác phẩm mới rất có thể sẽ mất kết nối với cộng đồng người hâm mộ trước kia. Do đó, đây là vấn đề vô cùng nhạy cảm”, nam diễn viên nói.

Với câu hỏi liệu có quay lại thương hiệu đưa mình đến sự nổi tiếng, Sprouse nói anh “chắc chắn không quay trở lại”. Thành công từ bé và phải bị gắn chặt vào vai diễn, Cole Sprouse luôn muốn làm mới mình.

"Chết vai" là điều thường thấy ở các sao nhí nổi tiếng từ sớm. Ngoài ra, không ít những tên tuổi nổi tiếng phải đối diện với vấn đề trầm cảm, lạm dụng rượu và chất kích thích vì không chịu nổi áp lực.

Cole Sprouse lo sợ chết vai

Cole Sprouse và anh sinh đôi Dylan đóng vai chính trong The Suite Life of Zack and Cody và các phần ngoại truyện suốt 6 năm từ 2005-2011. Trước đó, nam diễn viên đóng vai Ben, con trai của Ross trong Friends.

“Khi là diễn viên nhí, bạn là trẻ vị thành niên và có nhiều hoài bão. Tuy nhiên, nhiều lúc bạn bị kìm hãm, kiểm soát, thậm chí bị ngăn chặn sự nghiệp bởi công ty quản lý”, Cole Sprouse nói với Variety.

Anh em nhà Sprouse không có ý định tham gia lại The Suite Life of Zack and Cody nếu series tái khởi động.

Nam diễn viên cũng khẳng định cái giá cho hai từ “sao nhí” khá đắt: “Một trong những mối nguy hiểm, ít nhất với tôi là gắn bó suốt chín năm với Disney Channel chỉ với thương hiệu duy nhất. Tôi được nuôi dưỡng trong môi trường khép kín đến mức quên mất trải nghiệm thực tế bên ngoài hay ho thế nào”.

Vì vậy, một thời gian Sprouse tạm ngừng diễn xuất vào theo học ngành khảo cổ tại ĐH New York.

“Việc học đại học rất quan trọng. Tôi nghĩ đó là điều cần thiết cho diễn viên trẻ. Nó cho phép khán giả quên đi vai diễn của tôi trong quá khứ. ‘Ẩn danh’ là cách tốt nhất cho phép bạn tiếp tục bước đi mà không bị định hướng vào những thức trước đó”, nam diễn viên nói thêm.

Vật lộn với chất kích thích khi nổi tiếng quá sớm

“Chết vai” là hai từ người hâm mộ thường nghĩ về Daniel Radcliffe, ngôi sao thủ vai chính Harry Potter trong loạt phim cùng tên. Trong lần xuất hiện trong The Off-Camera Show, Radcliffe khẳng định anh phải sử dụng rượu để quên cảm giác bị nhận ra, liên tục bị theo dõi ở nơi công cộng.

“Say xỉn là cách nhanh nhất để tôi quên đi sự thật bị theo dõi. Tôi từng sống trong cảm giác phải uống rượu càng lúc càng nhiều để không đối mặt với những vấn đề này nữa. Thời điểm ấy, tôi cũng không có kế hoạch chi tiết để bắt đầu làm những việc khác”, Radcliffe nói.

Daniel Radcliffe nghiện rượu trong nhiều năm vì không chịu được áp lực của việc nổi tiếng từ sớm.

Ngôi sao của loạt phim Harry Potter cho biết anh phải mất thêm nhiều năm và sự nỗ lực không ngừng để kiềm chế thói quen uống rượu của mình.

Macaulay Culkin cũng từng khiến người hâm mộ tiếc nuối vì tác động xấu của việc nổi tiếng từ sớm. Trong năm 2005, sao phim Ở nhà một mình từng hai lần phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

“Tôi lúc ấy như đùa giỡn với lửa. Tôi chưa bao giờ đi cai nghiện hay làm bất cứ điều gì tương tự. Tôi không có nhiều động lực cho đến khi tìm được sự giúp đỡ từ người khác”, nam diễn viên nói trong cuộc phỏng vấn với Esquire.

Lindsay Lohan cũng là một trường hợp đáng tiếc của thế giới Hollywood đầy cạm bẫy. Nổi tiếng từ loạt phim The Parent Trap và Mean Girls, cùng với vẻ ngoài nóng bỏng, Lohan từng được kỳ vọng là ngôi sao đình đám.

Macaulay Culkin và Lindsay Lohan có quá khứ huy hoàng nhưng cũng đầy tai tiếng.

Tuy nhiên, rất nhanh sau đó cô vướng vào những hành vi vi phạm pháp luật, dành thời gian trong trại cai nghiện và biến mất khỏi ánh đèn sân khấu vào đầu những năm 2010.

Năm 2019, ngôi sao tiệc có bài phỏng vấn dài với Variety mang tên Lindsay Lohan muốn được quên đi quá khứ. “Lần đầu xuất hiện trên báo lá cải rất lâu trước đây, tôi đã nói ‘Tôi thấy mình giống Britney Spears’ vì được ăn mặc mát mẻ. Lúc ấy tôi không ngờ rằng mọi thứ đã thay đổi”, Lohan kể.

"Tôi biết mình là diễn viên giỏi. Diễn xuất là đam mê từ nhỏ và tôi biết mình luôn cố gắng để đạt được thành công. Tôi không chối bỏ quá khứ và thừa nhận mình đã quá thiếu trách nhiệm khi còn nhỏ. Tôi trưởng thành từ những sai lầm", nữ diễn viên nói thêm.

Ám ảnh cân nặng, tình dục

Hilary Duff từng được mệnh danh là công chúa Disney khi tham gia đóng vai chính trong Lizzie McGuire (2001-2004) trên Disney Channel, sau đó cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất và ca hát chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, việc nổi tiếng quá sớm khiến Duff phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần, chứng ám ảnh cân nặng từ khi còn nhỏ.

Hilary từng chia sẻ với tạp chí Byrdie rằng cô luôn sống trong hình ảnh mình không mong muốn, trong đó có việc luôn muốn duy trì cân nặng. “Giống với nhiều đồng nghiệp nữ khác, tôi luôn đấu tranh với việc tăng cân. Từ khi làm mẹ và bận rộn với gia đình, tôi thấy mình đã khác đi”, nữ diễn viên nói.

Natalie Portman lại cho biết cô phải đối mặt với nhiều thứ khi phải đóng những vai liên quan đến tình dục từ khi còn quá nhỏ.

Trong chương trình podcast Armchair Expert, Portman cho biết cô phải vật lộn sau khi tham gia Beautiful Girls và Léon: The Professional vào những năm 1990.

"Thiên nga đen" từng nhiều năm không dám cởi trên màn ảnh vì ám ảnh quá khứ.

“Đóng cảnh tình dục từ khi còn nhỏ khiến tôi sợ hãi. Từ lúc đó, tôi không muốn xuất hiện trong phim có cảnh yêu đương và tình dục. Tôi chọn những bộ phim ít có cảnh gợi cảm vì điều đó khiến tôi thấy an toàn”, sao phim Thiên nga đen nói.

Nữ diễn viên cũng khẳng định không sợ bị người khác nói bảo thủ. Những trải nghiệm trong quá khứ khiến diễn viên sinh năm 1981 khiến cô bị ám ảnh trong thời gian dài.

Kirsten Dunst, ngôi sao từng xuất hiện trong phim Người Nhện, cũng nổi danh từ sớm ở Hollywood. Nữ diễn viên từng đóng vai Claudia trong Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles (1994) với Brad Pitt và Tom Cruise từ năm 11 tuổi.

Việc tham gia guồng quay Hollywood từ quá sớm khiến cô trải qua nhiều áp lực. Ở tuổi 27, Dunst phải vào trung tâm điều trị Cirque Lodge ở Utah vì bệnh trầm cảm.

“Tôi đã làm việc rất vất vả và hiếm khi có thời gian chăm sóc bản thân. May mắn tôi có có gia đình và bạn bè khuyên nhủ để vượt qua mọi thứ”, sao phim Jumanji trả lời E! Online.