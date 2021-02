Sao nhí ‘Trò chơi vương quyền’ đóng phim chuyển thể từ game xác sống

Nữ diễn viên Bella Ramsey được chọn vào vai Ellie trong bản chuyển thể truyền hình tựa game “The Last of Us”.

Phiên bản chuyển thể truyền hình tựa game xác sống ăn khách của hãng Naughty Dog - The Last of Us - đang được HBO triển khai. Nhà sáng tạo kiêm biên kịch của tựa game, Neil Druckmann, sẽ tham gia dự án trong vai trò đồng biên kịch và sản xuất.

Mới đây, The Hollywood Reporter đưa tin series phim đã tìm được những gương mặt đảm nhận hai vai chính. Nữ diễn viên Bella Ramsey, sao nhí của series Game of Thrones, sẽ thủ vai cô bé Ellie. Trong The Last of Us, Ellie có thể là chìa khóa cho phương thuốc chữa trị đại dịch xác sống.

Thủ vai Joel Miller, bạn đồng hành của Ellie, là nam diễn viên Pedro Pascal. Năm 2020, Pascal để lại dấu ấn qua vai phản diện Maxwell Lord trong Wonder Woman 1984. Anh cũng thủ vai chính trong series ngoại truyện Star Wars tên The Mandalorian.

Bella Ramsey từng vào vai nữ quý tộc trẻ Lyanna Mormont trong Games of Thrones. Ảnh: HBO.

Tập mở màn của series The Last of Us sẽ do Kantemir Balagov đạo diễn. Mùa phim đầu tiên sẽ bám sát nội dung của phần thứ nhất trong loạt game The Last of Us .

Nội dung phim bắt đầu vào khoảng 20 năm sau khi xã hội loài người sụp đổ. Joel may mắn sống sót nhưng trái tim đã chai sạn. Anh được thuê đưa Ellie, một cô bé 14 tuổi, ra khỏi khu vực cách ly. Nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản nhanh chóng trở thành chuyến hành trình khó khăn và đầy gian khổ. Hai người phải nương tựa vào nhau để sinh tồn trên hành trình xuyên Mỹ.