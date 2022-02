Sao nhí triệu view Bảo An ở tuổi 16

Cùng song ca bài hát về tình yêu với Gia Khiêm, Bảo An thể hiện giọng hát trong trẻo, ngọt ngào cùng hình ảnh nữ tính. Cô muốn thoát khỏi biệt danh "ca sĩ nhí".

Loại hình: Music Video

Dòng nhạc: Pop

Sáng tác: Minh An (Sivan)

Sản xuất âm nhạc: Minh An (Sivan)

Mixing & Master: Minh An (SIVAN), StillaD

Chấm điểm: 5,5/10

Bảo An là ca sĩ nhí từng tham gia nhiều chương trình âm nhạc dành cho thiếu nhi như Đồ Rê Mí 2011, Gương mặt thân quen nhí 2014. Năm 2017, Bảo An tham gia Giọng hát Việt nhí (The Voice Kids) và quen biết với Gia Khiêm. Từ đây, hai ca sĩ nhí bắt đầu tình bạn thân thiết.

Gia Khiêm và Bảo An phát hành ca khúc song ca trong mùa Valentine 2022.

Hình ảnh của Gia Khiêm và Bảo An gắn liền trong nhiều năm khi hai giọng ca từng phát hành MV chung có tên Này cò ơi, đi về nhà, cùng đi diễn hay thường xuyên đăng video có mặt người còn lại lên kênh cá nhân. Sự kết hợp của hai ca sĩ nhí một thời đã trở nên quá quen thuộc với khán giả.

Năm 2022, Bảo An và Gia Khiêm trở lại trong dự án âm nhạc mới có tên Vệ tinh của riêng em. Vẫn hình thức song ca, nhưng sản phẩm có nét mới lạ hơn khi cả hai giọng ca nhí một thời đều đã trưởng thành và bắt đầu hát về tình yêu.

Âm nhạc hợp thời nhưng chưa có dấu ấn

Ngày 12/2, MV Vệ tinh của riêng em được ra mắt trên kênh riêng của Gia Khiêm. Điều này như một cách khẳng định đây là sản phẩm của nam ca sĩ 17 tuổi, Bảo An chỉ là tên tuổi "đính kèm" trong ca khúc. Tuy nhiên, xét về thời lượng hát cũng như hình ảnh trong MV, hai giọng ca có phân lượng tương đương, không chênh lệch.

Sau 5 năm đồng hành, đây là lần đầu Bảo An và Gia Khiêm hát về tình yêu. Tuy nhiên, để phù hợp với độ tuổi 16 (Bảo An) và 17 (Gia Khiêm), yếu tố tình cảm chỉ được nhấn nhá nhẹ nhàng với những đoạn bày tỏ trong sáng như "Em thích nhạc lofi / Ngân nga giai điệu êm tai / Ước chuyện tình mình lâu phai / Em khẽ tựa đầu lên vai" hay "Trong mắt anh / Em sẽ luôn là em bé / Như là babyboo / Em luôn khiến anh phải say say / Như đề thi cấp 3 / Em luôn khiến anh phải quay qua".

Hai ca sĩ nhí thể hiện mối tình học trò trong sáng ở MV.

Ca khúc đi theo cấu trúc cơ bản của một bài nhạc pop, gồm Verse 1 - Chorus - Verse 2 - Chorus - Bridge - Chorus. Trong đó, các phần verse đều ngắn gọn, hầu như do Gia Khiêm thể hiện và có phân đoạn giúp nam ca sĩ khoe khéo tiềm năng theo đuổi melodic rap của mình.

Giọng hát của Bảo An thể hiện rõ sự trưởng thành so với giai đoạn trước. Nữ ca sĩ 16 tuổi thể hiện ca khúc một cách trong trẻo, ngọt ngào và dễ chịu với kỹ năng dùng giọng mix (kết hợp giữa giọng ngực và giọng mũi). Cách hát của Bảo An không mới, thậm chí xuất hiện ở rất nhiều giọng ca Vpop khác, nhưng vừa vặn để truyền tải tinh thần ca khúc, cũng không lấn át Gia Khiêm - chủ nhân chính của bài hát.

Trải dài thời lượng ca khúc, nhịp trống điện tử là điểm nhấn chính cho phần beat. Cách phối nhịp, nhấn nhá nhạc cụ hay làm master của nhà sản xuất Minh An (Sivan) trong bài hát cũng khá thời thượng, thường xuất hiện trong các nhạc phẩm của các nghệ sĩ Gen Z thời gian gần đây. Việc này không khó lý giải, vì Minh An Sivan mới sinh năm 1999 và xuất thân là rapper.

Được sản xuất bởi nhà sản xuất trẻ, ca khúc có giai điệu dễ nghe, dễ chịu và mang đến không khí vui vẻ. Tuy nhiên, điều này lại khiến Vệ tinh của riêng em có phần đại trà, thiếu điểm nhấn.

Khi nghe bài hát, khán giả có thể dễ dàng nhớ bắt gặp vài điểm tương tự ca khúc này, hoặc nghe "na ná" ca khúc khác, bởi tác giả đã sử dụng vòng hòa thanh và cách phối âm khá phổ thông trong giai đoạn hiện nay.

Ca khúc trẻ trung, thời thượng nhưng chưa có điểm nhấn đáng nhớ riêng.

MV đẹp, hình ảnh dễ thương

Không chỉ âm nhạc, hình ảnh MV Vệ tinh của riêng anh cũng đi theo lối quen thuộc của các sản phẩm âm nhạc mang không khí tình yêu học trò. Đó là loạt hình ảnh về mối tình đầu của hai học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, cùng học bài, cùng tan trường và cùng nhau đón những buổi hoàng hôn trên đường về nhà.

Toàn bộ MV được ghi hình ở Đà Lạt, với những khung cảnh nên thơ, lãng mạn. Điểm cộng của MV là tương tác tự nhiên, thân mật giữa Gia Khiêm và Bảo An. Hai ca sĩ đã quen biết nhiều năm nên không bị gượng gạo khi diễn cảnh vui đùa, quan tâm nhau. Các hành động thân mật của hai người trong MV cũng được xây dựng vừa đủ, vẫn giữ được tinh thần trong sáng của tuổi học trò.

Tuy nhiên, ý tưởng về MV không mới. Kịch bản MV không có điểm mới mẻ, thậm chí có phần sơ sài vì sử dụng nhiều chi tiết quen thuộc, sẵn có trong các MV tình yêu học đường khác.

Bảo An muốn thể hiện hình ảnh trưởng thành ở tuổi 16.

Bảo An và Gia Khiêm là hình ảnh mới mẻ nhất trong MV Vệ tinh của riêng em.

Khán giả đã quá quen với hình ảnh Bảo An lí lắc, dễ thương trong các sản phẩm âm nhạc triệu view dành cho thiếu nhi, cũng đã khắc ghi sâu hình ảnh Gia Khiêm với mái tóc xoăn và nụ cười trẻ thơ trong The Voice Kids.

Nhưng hiện tại, cả hai đã trưởng thành và có nhiều thay đổi về ngoại hình. Gia Khiêm từ "soái ca nhí" trở thành "soái ca" thực thụ ở tuổi 17 với ngoại hình điển trai, gương mặt không còn nét ngây thơ.

Bảo An hiện tại đã là thiếu nữ 16 tuổi. Ngoài đời, giọng ca sinh năm 2006 có vóc dáng cao ráo, chân dài và gương mặt bầu bĩnh, nữ tính. Ở độ tuổi này, các sao nhí trên thế giới đã dần thay đổi, chuyển sang hình tượng trưởng thành hơn để xóa bỏ mác thiếu nhi.

Bảo An cũng vậy. Chia sẻ về việc ra mắt MV hát về tình yêu cùng Gia Khiêm, cô nói: "Tôi thực sự hy vọng MV đánh dấu cột mốc mới, trưởng thành hơn không chỉ trong âm nhạc mà còn trong cả hình ảnh".

Hình ảnh trong MV Vệ tinh của riêng em chưa đủ mạnh và ấn tượng để giúp Bảo An vượt ra khỏi mác "ca sĩ nhí". Ở cô gái 16 tuổi, khán giả vẫn có thể hoài niệm được hình ảnh cô bé hát Xúc xắc xúc xẻ, Bé Chút Chít hay Mẹ ơi tại sao năm nào. Để thực sự thể hiện được sự trưởng thành trong hình tượng và âm nhạc, Bảo An cần đầu tư mạnh và nghiêm túc hơn vào một sản phẩm âm nhạc cá nhân tiếp theo.