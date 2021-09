Sao nhí 'The Karate Kid' trở thành diễn viên đóng thế

Sau “The Karate Kid”, nam diễn viên Vương Chấn Uy đã có một thập kỷ cống hiến âm thầm cho dòng phim võ thuật. Mới đây, anh trở lại trong phim về siêu anh hùng.

Sao 'The Karate Kid' đánh võ cùng Lưu Tư Mộ Đoạn video được Lưu Tư Mộ chia sẻ ghi lại cảnh anh cùng Vương Chấn Uy diễn tập cho phim "Shang-Chi".

Năm 2010, Vương Chấn Uy từng thủ vai cậu bạn xấu tính của Parker (Jaden Smith) trong bộ phim The Karate Kid do Hollywood sản xuất. Hơn một thập kỷ sau vai diễn đầu tay, Vương Chấn Uy trở lại kinh đô điện ảnh thế giới với dự án phim siêu anh hùng Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring trong vai trò mới.

Sự trở lại trong tác phẩm siêu anh hùng

Theo CinemaBlend, Lưu Tư Mộ từng chia sẻ phim võ thuật Thành Long là nguồn cảm hứng lớn cho các cảnh chiến đấu của Shang-Chi trên màn ảnh.

Vương Chấn Uy cùng bạn diễn Awkwafina và Lưu Tư Mộ của Shang-Chi. Ảnh: Therealzacwang.

Anh cho hay việc mời được Brad Allan - học trò cũ của Thành Long - làm chỉ đạo hành động cho Shang-Chi là một cách thể hiện sự kính trọng với ngôi sao võ thuật. Đây cũng là cách giúp bộ phim tái hiện sát nhất tinh thần trong những màn đấu võ đẹp mắt của Thành Long.

Bên cạnh Allan, Shang-Chi cũng có sự góp mặt của thành viên JC Stunt Team - nhóm diễn viên đóng thế do Thành Long sáng lập. Một trong số này là Vương Chấn Uy, ngôi sao của bộ phim The Karate Kid năm nào. Anh tham gia bom tấn siêu anh hùng trong vai trò diễn viên đóng thế các cảnh hành động.

Hình ảnh đầu tiên của Vương Chấn Uy trong dự án Shang-Chi từng được Lưu Tư Mộ chia sẻ hồi tháng 12/2020 thông qua một video trên tài khoản Twitter. Đoạn phim được quay ở Sydney, Australia vào tháng 1/2019 khi anh cùng Vương Chấn Uy và Vi-Dan Tran diễn tập một cảnh chiến đấu.

Với thời lượng chưa đầy một phút và cảnh kết bông phèng, video cho thấy sự đầu tư công phu của ê-kíp Shang-Chi vào việc xây dựng những màn đánh võ đẹp mắt trên màn ảnh.

Trong vai trò kẻ thách đấu nhân vật của Lưu Tư Mộ, Vương Chấn Uy đã phô diễn sở trường võ học và sự ngang tàng - khí chất một thời từng khiến nhân vật anh thủ vai trong The Karate Kid để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Âm thầm tham gia phim hành động, võ thuật

Bất chấp lợi thế khi vai diễn trong The Karate Kid được khán giả chú ý, suốt 7 năm sau bộ phim đầu tay, Vương Chấn Uy không nhận dự án mới. Khán giả chỉ thấy nam diễn viên xuất hiện một lần vào năm 2012 trong series Movie Martial Arts vs. Reality.

Chia sẻ với SupChina trong một video hồi tháng 7/2019, Vương Chấn Uy cho biết anh chính thức gia nhập nhóm diễn viên đóng thế của Thành Long từ tháng 10/2015 và hoạt động với tư cách thành viên JC Stunt Team từ đó đến nay. Việc gia nhập JC Stunt Team đưa Vương Chấn Uy trở lại màn ảnh trong một vai trò mới - diễn viên đóng thế.

Hình ảnh đời thường của Vương Chấn Uy ở tuổi 26. Ảnh: Therealzacwang.

Nghề đóng thế không mang lại cho Vương Chấn Uy cơ hội tỏa sáng như một tài tử, nhưng cho phép anh thỏa sức theo đuổi niềm đam mê võ thuật. Năm 2019, Vương Chấn Uy từng xuất hiện trong chương trình tạp kỹ Your Opportunity is Here! của đài CCTV và chia sẻ về nghề đóng thế cũng như cuộc sống của mình.

Bên cạnh việc thay thế các diễn viên thực hiện những màn hành động nguy hiểm, Vương Chấn Uy cũng có không ít cơ hội đảm nhận các vai phụ trên màn ảnh. Các năm 2017, 2018 và 2020, Vương Chấn Uy được đề tên trong danh sách diễn viên tham gia Kung Fu Yoga, Song of the Assassins và Vanguard. Hai trong số này là các dự án do Thành Long thủ vai chính.

Theo IMDb, trong năm 2022, khán giả sẽ tái ngộ Vương Chấn Uy trong bộ phim Snafu - tác phẩm hành động với John Cena và Thành Long thủ vai chính. Snafu do Tencent Pictures sản xuất và đang trong giai đoạn hậu kỳ.

Vương Chấn Uy tiết lộ anh thích được hóa thân thành các quân nhân trên màn ảnh vì hâm mộ hình tượng phong trần, nam tính của họ. Anh cũng rất tâm đắc với vai tên hề Lil Ugly mình đóng trong phim hành động Animal World: Mr. Nobody (2018).

Nói về niềm đam mê với nghề đóng thế, Vương Chấn Uy nói: “Tôi rất yêu công việc đóng thế. Bởi các pha chiến đấu trên màn ảnh không bó buộc diễn viên trong một thế tấn công, một bài quyền hay môn võ nhất định. Nó là sự kết hợp hài hòa và linh hoạt của những yếu tố này”.