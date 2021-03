Sao nhí thành con nghiện vì nổi tiếng sớm

Vụt sáng thành sao từ năm 10 tuổi, Rivkah Reyes gặp áp lực vì nổi tiếng, bị bắt nạt và phải dùng rượu để vượt qua bệnh tâm lý.

Cựu sao nhí Rivkah Reyes nói với New York Post rằng nổi tiếng với vai diễn đầu tiên của mình trong phim "School of Rock" đã khiến cô đối diện việc bị bắt nạt và rơi vào chứng nghiện ngập.

Cô nàng sinh năm 1992 bắt đầu diễn xuất chính với vai Katie trong "School of Rock" từ khi 10 tuổi. Thành công của bộ phim đã đem đến cho cô hào quang và sự chú ý, song điều đó không phải bao giờ cũng tốt.

Reyes trở thành ngôi sao nhưng cũng đối diện vô số áp lực từ sự nổi tiếng.

Reyes nói cô luôn cảm thấy "không an toàn" vì bị ám ảnh bởi những người hâm mộ đã quấy rối cô lúc chưa đến tuổi thành niên.

Một người đàn ông cố gắng chụp ảnh lúc cô học lớp 6 rồi đăng lên mạng xã hội. Những người đàn ông lớn tuổi vào bình luận nhiều câu ẩn ý xấu như "không thể đợi cho đến khi cô 18 tuổi".

"Đặc biệt sau quá trình sản xuất phim kết thúc, mọi người hoặc đối xử rất tốt hoặc trở nên rất xấu tính với tôi. Không có điểm bình thường nào. Tôi bị theo dõi bởi những người hâm mộ 'School of Rock'", Cô nói trong một cuộc phỏng vấn với New York Post rằng bạn bè cùng lớp đã khiến cuộc sống của cô tồi tệ đi sau khi cô xuất hiện trong phim này.

Trong một bài viết cho Medium vào năm 2017, Reyes từng chia sẻ: "Tôi không bao giờ quen chuyện một bạn gái đến gặp và yêu cầu tôi ký tên vào thẻ ăn trưa của cô ấy, rồi xé nó và vứt vào thùng rác ngay trước mặt tôi".

Reyes miêu tả mình như một "con nghiện" từ năm 14-24 tuổi, luôn gây áp lực lên bản thân để thể hiện mình và không bị gọi là Katie - tên nhân vật cô thủ vai trong bộ phim đình đám.

Cô tự làm hại bản thân, dùng đến rượu, thuốc và chất cấm để vượt qua khoảng thời gian khó khăn.

"Tôi đã trải qua một thập kỷ kinh hoàng với nỗi sợ rằng mình đã đạt đến đỉnh cao nhất từ năm 10 tuổi", cô nói.

Song Reyes không hối hận khi tham gia "School of Rock": "Tôi chưa bao giờ hết biết ơn vì điều đó, hay mảy may ước rằng mình chưa từng đóng phim ấy".

Cô kể mình và những diễn viên nhí khác trong phim nhanh chóng trở thành bạn thân, giữ liên lạc qua các cuộc trò chuyện nhóm và suốt nhiều năm vẫn gặp gỡ.

Reyes đã tự vượt qua "bóng ma tâm lý", cai nghiện rượu và chứng nghiện thuốc.

Cô đã trở lại với diễn xuất từ năm 2017. Reyes dự định ra mắt podcast có tên "Where Are We Now" vào cuối năm nay để đem đến cho các ngôi sao nhí khác một nền tảng giúp họ nói về trải nghiệm cá nhân.

Mara Wilson diễn xuất từ rất sớm, vật lộn trước "búa rìu" truyền thông.

Thời gian gần đây, ngày càng có nhiều ngôi sao nhí kể chi tiết về những trải nghiệm đau thương của họ. Mara Wilson, sao nhí trong phim hài giả tưởng "Matilda", đã viết một bài báo cho tờ The New York Times về việc đối xử với các ngôi sao nhí.

"Khi bạn trẻ tuổi và nổi tiếng, kiểm soát cuộc sống cá nhân là điều bất khả thi", nữ diễn viên tâm sự. Wilson đã trải qua quãng thời gian cô độc, mệt mỏi khi mới 13 tuổi.

Trong cuộc phỏng vấn, cô đã nói với phóng viên mình khá mệt mỏi. Cuối cùng, bài báo với tựa đề “Cuộc phỏng vấn chưa thể bắt đầu bởi Ngôi sao nhí Mara Wilson còn mải phàn nàn về đội ngũ nhân viên” biến Wilson thành "đứa trẻ hư hỏng".