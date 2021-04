Sao nhí 'Reply 1988' ra sao sau 6 năm?

Kim Seol từng được khán giả yêu mến với vai Jin Joo trong "Reply 1988". Sau 6 năm, ngoại hình của cô bé có nhiều thay đổi.

Theo Korea Star Daily, Kim Seol (sinh năm 2011) vừa bước sang tuổi lên 10 và có nhiều thay đổi về ngoại hình. Cô bé có chiều cao 1,5 m và đang học lớp 4 của một trường tiểu học tại Hàn Quốc.

Cô bé hiện sở hữu một kênh YouTube và thường xuyên cập nhật, chia sẻ khoảnh khắc đời thường. Ngoài ra, trang cá nhân của Kim Seol có gần 100.000 lượt người theo dõi.

Trong những bức ảnh do Kim Seol đăng tải, khán giả nhận ra cô bé vẫn giữ nguyên nét đáng yêu như ngày nào với làn da trắng, đôi má phính, khuôn mặt bầu bĩnh và kiểu tóc mái ngang.

Kim Seol ở tuổi lên 10.

Chia sẻ về vai diễn Jin Joo trong Reply 1988, Kim Seol cho biết: "Thời điểm đó, con khoảng 4 tuổi. Con không nhớ nhiều ký ức về nhân vật của mình trong phim. Gần đây, con đã coi lại bộ phim và nghĩ rằng lúc đó con thật trẻ con, đáng yêu".

Cha mẹ Kim Seol từng chia sẻ con gái vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với dàn diễn viên của Reply 1988 như Park Bo Gum, Kim Sun Young...

Kim Seol vào vai Jin Joo - em gái của Sun Woo (Go Kyung Pyo) trong Reply 1988.



Năm 2015, Reply 1988 ra mắt và nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả vì nội dung gần gũi, giàu ý nghĩa, mang thông điệp gia đình. Tại thời điểm ra mắt, phim thiết lập kỷ lục rating cao nhất đài cáp và duy trì thành tích trong nhiều năm, trước khi bị vượt mặt bởi Sky Castle (2018), Crash Landing on You (2019) và The World of the Married (2020).

Trong phim, Kim Seol vào vai Jin Joo - em gái của Sun Woo (Go Kyung Pyo). Cô bé ngoan ngoãn, đáng yêu và có niềm đam mê với ăn uống.

Sau thành công của bộ phim, Kim Seol xuất hiện trong một số chương trình giải trí và nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo, đặc biệt về ẩm thực. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cô bé không còn tham gia nhiều hoạt động giải trí để tập trung cho việc học.