Sao nhí nổi danh sau 23 năm nhờ vai giả trai

Tờ Newsen cho biết nhờ ngoại hình sáng và lối diễn tự nhiên, cô nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn. Năm 2000, cô có màn chào sân màn ảnh rộng qua bộ phim A Girl's prayer, sau đó là loạt tác phẩm Memories, The romantic president, Has the shower ended?...