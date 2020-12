Sao nhí ‘Những nàng công chúa nổi tiếng’ gây ấn tượng ở 'Penthouse'

Năm 2019, Soo Min đánh dấu sự trở lại sau 6 năm kể từ lần cuối cùng xuất hiện trong Giai điệu tình yêu (2013), với loạt phim Touch Your Heart, The Running Mates: Human Right và Birthday Letter. Trong đó, vai diễn trong Birthday Letter đã mang về cho cô danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại phim ngắn tại lễ trao giải truyền hình KBS 2019.