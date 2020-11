Sao nhí Hàn Quốc ra sao sau nhiều năm?

Đến đầu năm 2015, Kim So Hyun bắt đầu được chú ý khi tham gia bộ phim truyền hình Who Are You: School 2015. Sau thành công với vai chính đầu tay, sao nữ sinh năm 1999 tham gia nhiều dự án như Mặt nạ của quân chủ, Hey Ghost, Let's Fight... Ngôi sao 21 tuổi từng nhận nhiều giải thưởng lớn, trong đó có Diễn viên mới xuất sắc, Diễn viên chính xuất sắc... của KBS, MBC, SBS.