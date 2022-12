Sao nhí Hàn bị khán giả lãng quên sau khi nhập ngũ

Noh Hyung Wook từng nổi tiếng với vai diễn trong bộ phim "Six Sibling". Tuy nhiên, sự nghiệp của anh gặp khó khăn sau khi tạm dừng để thi đại học và thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Theo Insight, các diễn viên nhí như Lee Se Young, Park Eun Bin và Yeo Jin Goo đang lấy lại danh tiếng trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, nam diễn viên Noh Hyung Wook lại không may mắn như vậy. Anh từng nổi tiếng nhờ các vai diễn khi còn bé nhưng nhanh chóng bị khán giả lãng quên sau thời gian dài tạm dừng hoạt động.

Noh Hyung Wook sinh năm 1985 và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 8 tuổi. Năm 1998, anh được chú ý khi vào vai Lee Jun Hee trong dự án phim truyền hình nổi tiếng Six Siblings cùng Song Hye Kyo. Phim kéo dài gần một năm với 100 tập.

Noh Hyung Wook trong bộ phim Six Siblings. Ảnh: Top Star News.

Thời điểm đó, Noh Hyung Wook được khán giả công nhận về kỹ năng diễn xuất và kỳ vọng trở thành ngôi sao nổi tiếng trong tương lai.

Năm 2002, nam diễn viên tiếp tục thử sức với sitcom Honest Living của đài SBS. Qua dự án này, Noh Hyung Wook đã cho người xem thấy lối diễn xuất hài hước, duyên dáng của anh. Đến nay, Honest Living vẫn là một trong những bộ sitcom được khán giả Hàn Quốc yêu thích, bên cạnh Soonpong Clinic, Gia đình là số 1 và Why Can’t We Stop Them.

Tuy nhiên, ngay khi hoàn thành bộ phim Dreaming năm 2002, Noh Hyung Wook tạm gác công việc diễn xuất để tham dự kỳ thi đại học và thực hiện nghĩa vụ quân sự. Không ngờ rằng, sau khoảng thời gian này, nam diễn viên bị công chúng lãng quên.

Noh Hyung Wook tạm dừng diễn xuất để thi đại học và thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Insight.

Tháng 4/2020, khi xuất hiện trong chương trình Eye Contact, Noh Hyung Wook chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn sau khi tạm dừng diễn xuất. Năm 2011, cha của Hyung Wook qua đời vì bệnh ung thư trong lúc anh còn đi học. 6 năm sau, mẹ anh cũng bị bạo bệnh và qua đời. Giai đoạn này, nam diễn viên gặp khó khăn về tài chính và kinh tế.

Do đó, Noh Hyung Wook buộc phải tạm ngưng diễn xuất, làm nhiều công việc chân tay để kiếm sống.

"Tôi phải làm việc tại một nhà in kịch bản, tự viết kịch bản và giao chúng. Thời gian đầu khó khăn lắm. Có những lúc tôi chỉ mong không ai nhận ra mình", Noh Hyung Wook kể trong sự tiếc nuối.

May mắn thay, cơ hội diễn xuất một lần nữa mỉm cười với Noh Hyung Wook. Năm 2017, nam diễn viên được mời tham gia bộ phim truyền hình Sweet Enemy của đài SBS. Sau đó, anh tiếp tục góp mặt trong các dự án Sư Nhâm Đường - Nhật ký ánh sáng, Voice 2, Mây gió và mưa cùng chương trình tạp kỹ Video Star.

Noh Hyung Wook đã có thể quay lại với sự nghiệp diễn xuất. Ảnh: Insight.

"Cuộc sống của Hyung Wook hẳn đã rất khó khăn. Tôi hy vọng anh ấy sẽ thành công trong tương lai", “Mong rằng anh ấy sẽ tiếp tục diễn xuất", một số khán giả ủng hộ Noh Hyung Wook.

Hiện tại, Noh Hyung Wook thường xuyên giao lưu với người hâm mộ thông qua Instagram Live và kênh YouTube cá nhân.