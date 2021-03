Sao nhí ‘Godzilla vs. Kong' và những ngôi sao bị khiếm thính bẩm sinh

"Khuyết tật của bệnh điếc không nằm ở tai mà là ở tâm trí. Chúng ta sẽ có thành tựu nếu tập trung vào khả năng của mình hơn là những khuyết tật nhận thức được", Marlee Matlin nói.

Vào thời đại âm thanh trở thành một phần không thể thiếu của nghệ thuật toàn cầu, việc hội nhập, tiếp cận, bình đẳng cho ngôi sao và cả khán giả khiếm thính vốn đã khó lại càng khó khăn hơn.

Chính vì thực trạng ấy, nhiều ngôi sao khiếm thính, ở cả lĩnh vực phim ảnh lẫn thời trang, đã nỗ lực gấp nhiều lần để được công nhận. Từ đây, họ dùng sức ảnh hưởng để lan tỏa mong muốn của cộng đồng mình đến với xã hội.

Hai diễn viên của Godzilla vs. Kong bị điếc bẩm sinh

Trong bom tấn điện ảnh Godzilla vs. Kong, nữ diễn viên 9 tuổi Kaylee Hottle thủ vai Jia - cư dân cuối cùng trên đảo Đầu Lâu, đồng thời là người duy nhất có thể giao tiếp với Kong bằng thủ ngữ.

Theo Screen Rant, ngoài đời ngôi sao lai Mỹ - Hàn cũng chỉ sử dụng ngôn ngữ ký hiệu vì cô bé là người khiếm thính, không thể nghe người khác nói gì. Hottle sinh ra trong gia đình 4 đời bị điếc bẩm sinh.

Khi ghi hình Godzilla vs. Kong, nam diễn viên Alexander Skarsgård (vai nhà khoa học gia bất đắc dĩ Nathan Lind) đã học một khóa ngôn ngữ ký hiệu để có thể giao tiếp và thấu hiểu được Hottle.

Không chiếm quá nhiều thời lượng trên phim nhưng sự xuất hiện của Hottle đã trở thành điểm nhấn. Cô bé thu hút người xem bằng khuôn mặt sống động với những biểu cảm tinh tế.

Kaylee Hottle (trái) và Millie Bobby Brown đều bị điếc bẩm sinh. Ảnh: Fandom.

Không chỉ Kaylee Hottle, một ngôi sao khác của phim là Millie Bobby Brown (đóng vai Madison Russell) cũng bị điếc bẩm sinh. Từ nhỏ, Brown đã bị mất thính lực một bên tai, theo thời gian tình trạng bệnh ngày càng trầm trọng, khiến cô bị điếc hẳn tai phải.

"Tôi thích hát và rất thường xuyên khoe giọng của mình. Nếu tôi hát dở tôi cũng chẳng quan tâm đâu. Tôi chỉ làm những gì mình yêu thích. Bạn đâu cần phải hát hay, nhảy giỏi hoặc diễn xuất tốt. Nếu bạn thích làm điều gì đó, hãy thực sự theo đuổi nó đến cùng. Không ai có thể ngăn cản bạn", cô chia sẻ trên Variety.

Millie Bobby Brown nói rằng thay vì tự ti, cô đã biến khiếm khuyết cơ thể thành động lực để cố gắng. Trước Godzilla vs. Kong, Brown đã nổi lên như hiện tượng sao nhí với vai diễn Eleven bí ẩn trong phim Stranger Things.

Hồi tháng 5/2020, tạp chí Time xếp Millie Bobby Brown vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới. Cô là nhân vật trẻ tuổi nhất xuất hiện trong danh sách này, đồng thời là người trẻ nhất được bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí của UNICEF.

Nyle DiMarco - quán quân America’s Next Top Model 2015

Tại America's Next Top Model 2015, chàng trai 32 tuổi xuất sắc lên ngôi quán quân nhờ duy trì phong độ, sự thể hiện đột phá trong vòng chung kết. Tuy không thể giao tiếp bình thường, Nyle DiMarco vẫn đủ tạo dấu ấn nhờ gương mặt điển trai, cơ bắp săn chắc với chiều cao 1,88 m.

Do là người khiếm thính, anh phải thành thạo ngôn ngữ ký hiệu American Sign Language (ASL). DiMarco cho rằng đây là lợi thế của anh so với thí sinh khác.

"Với ASL, biểu cảm gương mặt cũng như ngôn ngữ cơ thể đóng vai trò rất quan trọng. Vì thế, tôi nghĩ mình sẽ biểu cảm tốt trước ống kính và truyền tải đến người xem nội dung chính xác của bộ ảnh", DiMarco chia sẻ.

Nyle DiMarco là người mẫu nam khiếm thính nổi tiếng nhất nước Mỹ. Ảnh: Instagram nyledimarco.

Năm 2013, trước khi trở thành một top model, Nyle DiMarco đã sắm vai chính trong In the Can - bộ phim về Ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ. Đến tháng 6/2016, tên tuổi của anh phủ sóng trong giới giải trí quốc tế. Anh được mời trình diễn bộ sưu tập Xuân - Hè 2017 của nhà mốt Giorgio Armani tại Milan Fashion Week.

Không chỉ là quán quân America’s Next Top Model, Nyle DiMarco còn cùng người đồng đội Peta Murgatroyd xuất sắc giành chiến thắng chương trình Dancing with the Stars (Bước nhảy Hoàn vũ).

Trên mạng xã hội, người mẫu Mỹ đã dùng sức ảnh hưởng của mình để đăng tải các bài viết nâng cao nhận thức về văn hóa, khả năng tiếp cận của người khiếm thính trong xã hội hiện nay.

Xuất hiện trong phiên họp lần thứ 67 của Hội nghị LHQ năm 2018, DiMarco phát biểu: "Tôi ủng hộ giáo dục từ sớm để cuộc sống lúc lớn sẽ được thuận lợi hơn. Cha mẹ bị điếc của tôi biết chính xác làm thế nào để nuôi dạy một đứa trẻ điếc. Lớn lên với một nền giáo dục đặc biệt, tôi mới có thể xác định bản thân là ai".

Sao khiếm thính nhận giải Oscar và Quả cầu vàng

Marlee Beth Matlin, 56 tuổi, là diễn viên khiếm thính nổi tiếng của điện ảnh Mỹ. Ngay bộ phim đầu tiên cô tham gia - Children of a Lesser God (1986) - Matlin đã thắng giải Oscar cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc và giải Quả cầu vàng cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc của thể loại Phim chính kịch.

Trong sự nghiệp kéo dài qua nhiều thập kỷ, Matlin vẫn là nghệ sĩ biểu diễn khiếm thính duy nhất giành giải thưởng của Viện hàn lâm.

Marlee Beth Matlin là ngôi sao khiếm thính có ảnh hưởng mạnh đến điện ảnh, xã hội. Ảnh: Pinterest.

Theo People, minh tinh được chẩn đoán mất thích giác nghiêm trọng khi mới 18 tuổi sau một đợt sốt cao. Cô mất toàn bộ thính lực ở tai phải và 80% thính lực ở tai trái.

Khi còn nhỏ, Matlin đã tham dự một giáo đường Do Thái dành cho người điếc. Cô học ngữ âm tiếng Do Thái và biểu diễn trong nhà hát ở Trung Tâm về người khiếm thính ở Chicago lúc mới 7 tuổi.

Ngoài vai trò diễn viên, Matlin còn là nhà vận động hàng đầu cho nhận thức về người khuyết tật.

"Khuyết tật thực sự của bệnh điếc không phải ở tai mà là ở tâm trí. Tất cả chúng ta đều có những thách thức trong cuộc sống kiểu này hay cách khác. Chúng ta sẽ gặt hái thành tựu nếu chúng ta tập trung vào khả năng của bản thân hơn là những khuyết tật nhận thức được", Matlin nêu quan điểm.

Tại Mỹ, Matlin đã góp phần phá bỏ rào cản giao tiếp cho người điếc. Cô ủng hộ việc có thêm phụ đề trên TV trước khi Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) thông qua luật yêu cầu phụ đề.