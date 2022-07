Sao nhí đóng 'Thor 4' là con gái của Chris Hemsworth

Trong "Thor: Love and Thunder", India Rose đóng vai con của kẻ phản diện Gorr the God Butcher. Sau khi Gorr qua đời, Thần Sấm nhận nuôi con kẻ thù và bắt đầu hành trình mới.

Thor: Love and Thunder là cú hit phòng vé mới nhất tại Bắc Mỹ nói riêng và trên toàn cầu nói chung. Phim có doanh thu nội địa mở màn 146 triệu USD , phá kỷ lục doanh thu phòng vé các phần phim độc lập về Thor trước đó. Hiện tại, phim thu về 449,3 triệu USD , trong đó có 181 triệu USD đến từ Bắc Mỹ, theo Box Office Mojo.

Trong khi người hâm mộ quan tâm đến dàn diễn viên, màn khỏa thân gây bão của Chris Hemsworth trong phim, người được chú ý không kém là India Rose Hemsworth - con gái ngoài đời của "Thần Sấm".

Chris Hemsworth và Natalie Portman trong Thor: Love and Thunder.

Con gái Chris Hemsworth lần đầu đóng phim cùng bố

Trong phim, nhân vật phản diện Gorr the God Butcher do Christian Bale thủ vai có con gái tên là Love. Điều thú vị là con gái kẻ thù của Thor ngoài đời lại là con gái ruột Chris Hemsworth. Ở phần đầu phim, cô bé không may qua đời. Đến cuối phim, do biết mình không thể sống sót, Gorr đã hồi sinh con gái mình và nhờ Thor chăm sóc.

Trong cuộc phỏng vấn với Marvel.com, Chris Hemsworth và đạo diễn Taika Waititi giải thích cách họ huy động hầu hết con của dàn diễn viên tham gia Thor: Love and Thunder.

"Chúng tôi có ý định nhờ con của các diễn viên xuất hiện trên phim từ sớm. Đoàn phim cố gắng tìm hiểu kẻ phản diện muốn gì, tại sao khán giả quan tâm đến kẻ phản diện. Nhưng điều chúng tôi quan tâm nhiều hơn là khán giả thực sự lo lắng cho ai trong phim, tất nhiên là những đứa trẻ vô tội", Waititi nói.

Chris Hemsworth chăm sóc con gái kỹ trên phim trường.

Taika Waititi nói khán giả gần cuối phim sẽ không quan tâm kẻ muốn làm nổ tung vũ trụ. Vì vậy, đạo diễn muốn có phân cảnh đứa trẻ gặp nguy hiểm và Thor phải cứu giúp chúng. Taika Waititi nhận ra rằng các diễn viên đều có con nhỏ phù hợp cho vai diễn, từ Christian Bale, Natalie Portman, Chris Hemsworth, ngay cả con của Waititi cũng phù hợp.

"Ý tưởng càng mạnh mẽ khi Chris nói về con gái India. Chris nói với tôi: 'Anh biết đấy, sẽ rất tuyệt nếu tôi được đóng một cảnh với con gái mình'. Lúc đó tôi mới đưa ra quyết định này", đạo diễn chia sẻ.

Theo Style Caster, Chris Hemsworth có nét diễn tự nhiên và linh động. Những màn tương tác giữa cô và Thần Sấm (bố nuôi trên phim nhưng là bố ruột ngoài đời) được người xem kỳ vọng cho những phần sau.

Trong một cảnh quay về sự bướng bỉnh của cô bé Love, Chris Hemsworth nói phân cảnh giống hệt cha con họ ngoài đời. "Nó giống hệt khi chúng tôi ở nhà. Khi tôi cố gắng kêu bé làm gì, bé đều nói con sẽ làm theo cách của mình. Tôi rất thích con gái mình mạnh mẽ như thế", Chris nói.

Trong bài đăng mới đây trên trang cá nhân, Chris Hemsworth tự hào gọi con gái là "siêu anh hùng yêu thích của bố". Anh luôn khích lệ con gái và thấy tự hào khi con mình bước vào sự nghiệp diễn xuất.

Christian Bale - người đảm nhận vai phản diện chính của phim - khen ngợi cách chăm sóc con của Chris trên phim trường: "Chris là người cha chu đáo và tuyệt vời. Mỗi khi không xuất hiện trước máy quay, cậu ấy luôn xem con gái mình có ổn không. Tôi rất thích nhìn khoảnh khắc tình cảm của hai cha con", sao phim Người Dơi nói với Marvel.com.

Danh tính diễn viên tương lai

India Rose Hemsworth chào đời tháng 5/2012 và là con gái lớn của Chris Hemsworth và vợ Elsa Pataky. Cô ra đời giữa lúc Chris nổi như cồn với vai Thần Sấm.

Về cái tên India, đây là quốc gia yêu thích của vợ chồng Chris Hemsworth. "Vợ tôi từng ở Ấn Độ một thời gian dài. Vì vậy tôi quyết định đặt tên con giống với địa điểm trên", nam diễn viên nói với Ians.

Năm 2018, Chris Hemsworth có cơ hội sang Ấn Độ quay bộ phim hành động Extraction. Nam diễn viên chia sẻ điều này giúp anh thấy vui vì được đến vùng đất yêu thích của vợ và là nơi truyền cảm hứng để anh đặt tên cho con gái lớn.

Chris Hemsworth chưa muốn con gái trở thành sao nhí.

Trong một cuộc phỏng vấn, Chris Hemsworth nói India lần đầu đến thăm anh là tại phim trường Thor 2. Bức ảnh cô bé ngồi bệt nhìn thân hình sừng sững của bố một thời gian dài viral trên mạng. Đúng 10 năm sau, cô chính thức trở thành bạn diễn của Chris Hemsworth trong bộ phim của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Tuy để con gái đóng bom tấn của Marvel, Chris Hemsworth không muốn con mình trở thành diễn viên chuyên nghiệp, ít nhất là ở hiện tại.

"Tôi không muốn con mình gắn với danh xưng sao nhí hay trở thành diễn viên ngay bây giờ. Thor: Love and Thunder chỉ là trải nghiệm đặc biệt mà cha con chúng tôi trải qua. Chúng tôi đã có thời gian tuyệt vời", Chris Hemsworth nói với Good Day DC.