Sao nhí 'Cậu út nhà tài phiệt' gây chú ý vì giống Song Joong Ki

Kim Kang Hoon sinh năm 2009 song tính đến nay, cậu đã có 8 năm kinh nghiệm diễn xuất. Sao nhí 13 tuổi lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh thông qua bộ phim Pride and Prejudice năm 2014. Gia tài diễn xuất của Kim Kang Hoon hiện lên đến con số gần 40, trong đó nổi bật là Racket Boys, Khi hoa trà nở, Mr.Sunshine, Hotel del Luna, When the Camellia Blooms, Exit, Kingdom mùa 2…