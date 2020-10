Sao nhí 8 tuổi diễn hay hơn minh tinh Ha Ji Won

Cô bé 8 tuổi bắt đầu đóng phim từ năm 2018. Chỉ trong hai năm, Park So Yi đã "bỏ túi" 10 tác phẩm cả điện ảnh và truyền hình như Mistress, Ms. Hamurabi, SF8: Blink, My Country: The New Age, Do Do Sol Sol La La Sol, Spring Again...