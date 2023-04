Sao Nhật Bản đóng phim cùng Chân Tử Đan, Keanu Reeves

Đến nay, nữ nghệ sĩ đã trình làng album Sawayama (2020) và Hold the Girl (2022) - cả hai đều xếp vị trí á quân trong bảng xếp hạng Album hay nhất của USA Today. Sự kết hợp các yếu tố dance, rock và R&B giúp Rina trở nên độc nhất. Cô tận dụng thể loại này vào Eye for an Eye, ca khúc nhạc phim John Wick. Ảnh: @rinasonline.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World khắc họa nhiều khoảnh khắc đặc biệt trong 20 năm qua của diễn viên Dwayne Johnson. Anh hiện là một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.