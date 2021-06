Sao ngồi xe lăn, nhập viện sau khi tăng cân quá đà

Matt Damon từng tăng 15 kg cho vai diễn trong The Informant. Khán giả liên tục thấy bất ngờ với hình ảnh to béo của nam diễn viên trong phim, khác xa ngoại hình cơ bắp thường thấy trước đây. Theo Eat This, việc tăng cân quá đà nhằm đạt vòng hai to béo gây ra nguy cơ bệnh tim, tiểu đường type II.