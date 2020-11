Sao NBA nhận hơn 38 triệu USD/mùa dù không thi đấu gần 2 năm

Ngôi sao bóng rổ John Wall vẫn nhận mức lương rất cao dù không thể thi đấu cho Washington Wizards trong 23 tháng qua.

Ngôi sao 30 tuổi là trường hợp đặc biệt của NBA lúc này. Anh là một trong những cầu thủ nhận lương cao nhất giải đấu, sau Russell Westbrook, Chris Paul và Stephen Curry.

Năm 2017, Wizards không ngần ngại để chìa ra bản hợp đồng trị giá 171 triệu USD trong 4 năm cho công thần của mình. Bản hợp đồng có hiệu lực từ mùa 2019/20 biến Wall trở thành một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất giải đấu.

Mùa 2019/20, Wall nhận 38,1 triệu USD tiền lương. Tuy nhiên, anh sẽ nhận hơn 40 triệu/năm từ mùa 2020/21.

Sự nghiệp của John Wall gặp khó khi liên tiếp mắc phải những chấn thương nặng trong nhiều năm qua. Ảnh: Getty Images.

Thật không may, Wall chơi 73 trận cho Wizards trong 4 năm qua do chấn thương. Đây là điều không tương xứng với mức lương mà Wall nhận được, khi đem so sánh với ngôi sao còn lại của Wizards là Bradley Beal, người chơi 221 trận trong 4 năm.

Quá trình phục hồi sau chấn thương của Wizards gặp nhiều khó khăn. Wall bị nhiễm trùng sau ca phẫu thuật gót chân vào tháng 1/2019. Vận đen vẫn đeo bám khi anh tiếp tục đứt gân achilles sau khi trượt chân ngã tại nhà riêng. Việc liên tiếp dính những chấn thương nặng và nhiễm trùng vết mổ khiến Wall phải nghỉ thi đấu dài hạn để điều trị.

Sáng 21/11, nhiều trang báo lớn ở Mỹ đưa tin John Wall yêu cầu được rời Wizard trong thời gian tới. Theo The Athletic, Wall "đã nói rõ" mong muốn được rời khỏi Wizards. Ngôi sao của Wizard gần đây được đồn đoán sẽ được Wizards đem đổi với Houston Rockets để nhận lại Russell Westbrook.

Tommy Sheppard, giám đốc điều hành của Wizards, cũng tiết lộ đội sẽ xây dựng lối chơi xoay quanh Beal trong thời gian tới. Đây là điều bất thường khi Wall là nhân tố chính trong lối chơi và là ngôi sao lớn nhất ở Wizards trước đây.

Wall được xem là một trong những hậu vệ toàn diện nhất giải đấu. Anh ghi trung bình 19 điểm, 9,2 kiến tạo và 1,7 cướp bóng trong 9 mùa giải ở NBA.

Chấn thương gân achilles dùng để chỉ việc phần gân nối giữa bắp chân và gót chân bị đứt hoặc rách. Chấn thương loại này khiến người không may mắc phải nâng cao chân một cách khó khăn hoặc tệ hơn là phải nhờ sự giúp đỡ của người khác để đi lại.