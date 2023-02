Sao nam Trung Quốc ê chề vì bị tình cũ tung ảnh nóng

Năm 2018, Hồng Nghiêu nổi tiếng nhờ vai vương gia hoang dâm vô đạo trong Diên Hi công lược. Giữa lúc danh tiếng lên cao, nam diễn viên lộ loạt ảnh phòng the với hot girl Lý Ân Hi. Đáng nói thời điểm Hồng Nghiêu qua lại với Lý Ân Hi, cô mới 16 tuổi, còn sao nam đã có vợ chưa cưới. Scandal khiến Hồng Nghiêu bị gán mác người đàn ông cặn bã, sống giả tạo. Vì đời tư bê bối, nhiều năm qua, nam diễn viên không thể bật lên hàng ngũ tài tử nổi bật của showbiz Trung Quốc.