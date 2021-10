Sao nam mặc đẹp không cần stylist

Kể từ khi được biết đến là người đàn ông mặc đẹp nhất năm 2019, Timothée Chalamet luôn khiến fan bất ngờ với cách phối đồ phá vỡ quy tắc.

Làm stylist cho chính mình

"Không có nhà tạo mẫu? Chẳng sao cả" là lời chia sẻ của Timothée Chalamet. Nam diễn viên nổi tiếng với các vai diễn trong Call Me By Your Name, Beautiful Boy và Little Women đã tạo dựng được danh tiếng nhờ phong cách thời trang khác biệt, trở thành người đàn ông mặc đẹp nhất năm 2019 do GQ bình chọn. Theo Footwearnews, việc Timothée tự phát triển ngoại hình của mình, không nhờ đến nhà tạo mẫu trong thời đại này là điều hiếm thấy và đáng hoan nghênh. Tuần này, anh bận rộn quảng bá cho bộ phim mới nhất - Dune, một lần nữa người hâm mộ được chứng kiến những màn phối đồ đậm chất riêng của Timothée. Trong buổi ra mắt phim Dune ở London (Anh), anh đã chọn bộ vest đen nằm trong bộ sưu tập Xuân - Hè 2022 của Alexander McQueen. Thiết kế có phần xẻ tà kết hợp dây kéo bản to khiến bộ đồ màu đen không trở nên nhàm chán. Kể từ khi nổi lên vào năm 2017, anh được đánh giá là một trong những người nổi tiếng đáng xem trên thảm đỏ. Dù mặc trang phục toàn màu đen, anh cũng có cách tạo điểm nhấn riêng. Hay giữa dàn sao mặc đồ an toàn, anh lại nổi bật trong bộ trang phục màu sắc sặc sỡ, vest được thiết kế riêng. Ảnh: Elisabetta A. Villa, Samir Hussein, Karwai Tang, Tim P. Whitby.

Phá vỡ cách mặc truyền thống

Vào tháng 7, anh cho thấy sự thoải mái khi mặc áo phông nhuộm tie-dye kết hợp với quần đen và đôi Chelsea boots da màu đen của Givenchy. Anh sáng tạo bằng cách nhét ống quần vào boots. Do đó, anh được các chuyên gia nhận xét là một trong số ít những người đàn ông chịu khó sáng tạo ra kiểu mặc đồ mới, đặc biệt ở phần giày. Anh hiếm khi được nhìn thấy mang giày da cổ điển tại các sự kiện. Thay vào đó, anh tạo ra độ tương phản bằng boots cao cổ và giày thể thao chunky. Tại Met Gala năm nay, anh đã mang đôi Converse Chuck Taylor All Star kết hợp tất cao màu trắng, quần được nhét vào trong khi mặc bộ suit kiểu phi truyền thống. Theo Lyst, sức ảnh hưởng về thời trang của nam diễn viên này không hề nhỏ khi anh liên tục giúp các nhà mốt bán hết hàng. Anh khiến những món đồ mình mặc được giới trẻ tìm kiếm nhiều. Ảnh: Lionel Hahn, Kate Green, Arnold Jerocki, Pascal Le Segretain.