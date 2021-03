Sao nam gốc Á nổi tiếng toàn cầu

Simu Liu sẽ sắm vai vai siêu anh hùng Shang-Chi trong phim Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, dự kiến ra mắt năm nay. Sinh năm 1989, Simu Liu là người Canada gốc Hoa từng có thời gian tham gia các dự ánh phim điện ảnh Mỹ nhưng trong vai trò diễn viên đóng thế, nổi bật phải kể tới tác phẩm Pacific Rim của đạo diễn Guillermo del Toro. Ảnh: Latercera.