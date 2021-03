Sao nam được trả cát-xê đóng phim cao nhất chỉ sau một vai diễn

Truyền thông xứ kim chi đưa tin thành viên nhóm BTS - V chính là sao nam nhận được nhiều lời mời tham gia đóng phim nhất tại Hàn Quốc hiện nay.

Theo Allkpop, những tín đồ yêu thích phim Hàn trên toàn thế giới đều mong mỏi V (BTS) trở lại diễn xuất sau thành công của vai Han Sung trong Hwarang. Chưa tham gia bất kỳ dự án phim ảnh nào kể từ sau đó, song nhiều công ty sản xuất phim đã đồng loạt gửi lời mời cho V.

Bản tin trên Starnews tiết lộ rằng V đã nhận được lời mời từ các công ty sản xuất phim truyền hình với mức thù lao tương đương cát-xê của Kim Soo Hyun – nam diễn viên hiện được trả mức phí cao nhất cho mỗi tập phim tại showbiz Hàn.

V (BTS) là sao nam được nhiều đạo diễn mời tham gia đóng phim nhất ở showbiz.

Tờ này cũng đề cập đến việc Kim Soo Hyun đã phải trải qua 15 năm hoạt động trong nghề mới nhận được mức cát-xê 440.000 USD cho mỗi tập phim. Tuy nhiên, với kỳ vọng được xem V diễn xuất của công chúng cũng như sức ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của sao nam sinh năm 1995, mức thù lao được các nhà sản xuất đưa ra cho anh cũng vào khoảng 440.000 USD . V hiện được cho là nam diễn viên được trả cát-xê cao nhất tại Hàn Quốc chỉ sau một bộ phim truyền hình.

Ngay sau khi phát hành, bài viết đã lọt vào top xu hướng tìm kiếm của Daum và Naver. Các từ khóa như “Kim Tae Hyung”, “Diễn viên Tae Hyung” cũng đứng trong top thịnh hành trên Twitter ở nhiều quốc gia.

Người hâm mộ thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi biết rằng V từng nhiều lần bày tỏ mong muốn được vào vai nhân vật có diễn biến tâm lý như Heath Ledger trong vai Joker. Trong khi đó, một số khán giả cũng tỏ ra thích thú với lời chia sẻ được đóng vai chính trong một bộ phim kinh dị tâm lý của Kim Tae Hyung. Một số khác lại mong muốn anh xuất hiện trong thể loại phim tình cảm nhẹ nhàng.

Thành viên BTS được nhận xét có vẻ ngoài điển trai đậm chất diễn viên.

Sau lần xuất hiện mới nhất của BTS trên các chương trình tạp kỹ và talk show của Hàn Quốc, nhu cầu được xem V trong một bộ phim truyền hình của công chúng Hàn Quốc đã trở nên tăng vọt.

Sau khi chương trình You Quiz on the Block được phát sóng, bài viết khen ngợi V đã trở thành xu hướng với hơn 100.000 lượt xem trên Nate. Nhiều ý kiến bày tỏ: "Thật là lãng phí khi không để V đi diễn", "Anh ấy trông giống như một diễn viên Pháp cổ điển”...

Bài báo cũng chỉ ra các yếu tố như lịch trình bận rộn và điều khoản của công ty là một trong những yếu tố ngăn cản V theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên, với tiềm năng và nền tảng vốn có, việc V vụt sáng trên màn bạc chỉ còn là vấn đề thời gian.