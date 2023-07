Sao nam cao 1,93 m và dàn diễn viên đóng Superman

George Reeves: Năm 1951, George Reeves đảm nhận vai người hùng trong Superman and the Mole Man. Sau đó, ông chuyển qua loạt phim truyền hình The Adventures of Superman (1952-1958). Chương trình ban đầu được phát sóng với hai màu đen và trắng. Tới mùa thứ 3, bộ trang phục kinh điển Siêu nhân có màn ra mắt với phiên bản màu sắc nổi bật. Sau khi loạt phim kết thúc, nhà sản xuất muốn triển khai dự án ngoại truyện về Superman, song Reeves xác nhận không tham gia. Ảnh: The Telegraph.