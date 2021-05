Sao Marvel thắng lớn tại MTV Movie & TV Awards 2021

Nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình và dàn diễn viên ưu tú trong năm qua đã được vinh danh tại lễ trao giải MTV Movie & TV Awards 2021.

The Hollywood Reporter đưa tin lễ trao giải MTV Movie & TV Awards 2021 đã được tổ chức vào đêm 16/5 (theo giờ Mỹ) tại Los Angeles, Mỹ. Chương trình năm nay diễn ra với sự góp mặt của khán giả trực tiếp.

Nữ diễn viên Leslie Jones được chọn mặt gửi vàng vào vị trí người dẫn chương trình chính của MTV Movie & TV Awards 2021. Rapper Snoop Dogg, với nghệ danh DJ Snoopadelic, nhận trọng trách người chơi nhạc cho buổi lễ.

Elizabeth Olsen và Anthony Mackie tại thảm đỏ sự kiện. Ảnh: Getty Images.

Tại MTV Movie & TV Awards 2021, phần thứ ba của loạt phim dành cho tuổi mới lớn To All the Boys với nhan đề To All the Boys: Always and Forever đã chiến thắng hạng mục Phim truyện điện ảnh hay nhất. Trên lĩnh vực truyền hình, giải phim hay nhất được trao cho WandaVision đến từ Marvel Studios.

Thêm vào đó, dàn diễn viên góp mặt trong hai mini-series truyền hình đầu tiên của Marvel Studios sản xuất cho dịch vụ xem video trực tuyến Disney+ cũng được vinh danh tại nhiều hạng mục.

Nam diễn viên Anthony Mackie nhận một cúp vàng nhờ hình tượng siêu anh hùng trong The Falcon and the Winter Soldier. Tiếp đến, anh và bạn diễn Sebastian Stan cũng nhận giải Cặp nhân vật ăn ý cho vai diễn Sam Wilson và Bucky của mini-series.

Trong bài phát biểu nhận giải, Anthony Mackie chia sẻ: “Khán giả xem phim sẽ không bao giờ biết chúng tôi đã đổ mồ hôi sôi nước mắt thế nào để làm được bộ phim này đâu. Xin cảm ơn sự ủng hộ của mọi người”.

Tài tử Anthony Mackie nhận hai cúp vàng tại MTV Movie & TV Awards 2021 cho vai diễn trong The Falcon and the Winter Soldier. Ảnh: Getty Images.

Nữ diễn viên Elizabeth Olsen, ghi dấu ấn trong nửa đầu 2021 với vai Wanda Maximoff/Scarlet Witch trong mini-series WandaVision được xướng tên ở hạng mục dành cho vai diễn truyền hình xuất sắc. Nhân vật phù thủy hắc ám Agatha Harkness do nữ diễn viên Kathryn Hahn thủ vai trong series cũng giành giải Phản diện ấn tượng nhất.

Sau cùng, màn giao chiến của Scarlet Witch và Agatha Harkness trong tập cuối WandaVision cũng được bình chọn là trận thư hùng giữa các siêu anh hùng hay nhất trên màn ảnh năm vừa qua.