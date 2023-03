Sao Man City muốn Ancelotti dẫn dắt tuyển Brazil

Kể từ khi chia tay HLV Tite sau thất bại ở World Cup 2022, tuyển Brazil vẫn chưa bổ nhiệm thuyền trưởng mới. Theo tiết lộ mới đây của thủ thành Ederson, người ngồi vào ghế nóng "rất có thể" là chiến lược gia lão làng Carlo Ancelotti.

Independent dẫn lời Ederson trước trận đấu giao hữu với Maroc vào ngày 25/3: "Có khả năng lớn ông ấy sẽ đến (dẫn dắt đội tuyển Brazil - PV)". Thủ môn của Manchester City cho biết anh đã nói chuyện với một số đồng đội từng chơi dưới thời Ancelotti tại Real Madrid bao gồm Casemiro, Vinicius Jr và Eder Militao.

"Từ những gì tôi đã nghe về ông ấy thì đây là một huấn luyện viên đặc biệt, được mọi người trong đội yêu thích. Ông ấy có sự nghiệp thành công, chỉ cần nhìn vào thành tích của ông ấy là rõ. Chúng ta hãy chờ xem trong tương lai gần, ông ấy có ở đây hay không", Ederson cho biết.

Theo quan điểm của Ederson, anh hy vọng đội tuyển sẽ nhanh chóng bổ nhiệm một vị thuyền trưởng mới: "Đó là huấn luyện viên người Brazil hay nước ngoài? Chúng tôi cũng đang sống trong một giai đoạn lo lắng".

Thời điểm này, Ancelotti còn hợp đồng với Real Madrid đến năm 2024. Chia sẻ với truyền thông về tương lai trong một buổi phỏng vấn gần đây, cựu huấn luyện viên Chelsea cho biết: "Đó là sự đánh giá mà câu lạc bộ phải đưa ra, không phải tôi. Tôi đã nói nhiều lần rằng tôi sẽ ở lại đây cả đời, nhưng tôi nghĩ điều đó là không thể. Mọi quyết định sẽ được CLB đưa ra vào cuối mùa giải, bất chấp điều gì xảy ra".

Ancelotti được xem là một "Quý ngài Champions League" khi đã 2 lần giành cúp với tư cách cầu thủ AC Milan, và 4 lần giành chức vô địch với tư cách là HLV của AC Milan và Real Madrid.

