Sao 'Kẻ hủy diệt' nâng tạ nặng mừng sinh nhật 74 tuổi

Patrick Schwarzenegger đăng video cha đẩy tạ mừng tuổi mới. Anh hy vọng mình khỏe bằng phân nửa ông khi về già.

Arnold Schwarzenegger bước sang tuổi 74 ngày 30/7. Theo Daily Mail, các con của tài tử Kẻ hủy diệt đã đồng loạt gửi lời chúc đến cha trên mạng xã hội.

Patrick Schwarzenegger đăng video cha đẩy tạ cừ khôi dù tuổi đã cao. Ngôi sao Moxie luôn tự hào về đấng sinh thành nổi tiếng: "Con không rõ tuổi 74 của cha khỏe thế nào mà vẫn nâng được tạ nặng như vậy. Thực sự, con chỉ hy vọng mình khỏe bằng phân nửa cha khi đến độ tuổi này".

Katherine, con gái lớn của Arnold chia sẻ loạt khoảnh khắc trong vòng tay cha từ bé đến trưởng thành. Cô viết: "Chúc mừng sinh nhật cha. Con rất yêu cha và nóng lòng chờ đến ngày này để bày tỏ. Chúc cha một ngày tốt lành!".

Các con chia sẻ khoảnh khắc mừng sinh nhật tài tử Kẻ hủy diệt. Ảnh: Instagram.

Trong 5 con của cựu Thống đốc bang California, Joseph Baena (con riêng của ông và người giúp việc), được nhận xét giống ông nhất. Joseph cũng là đứa con duy nhất nối nghiệp thể hình của tài tử.

"Con hy vọng ngày nào của cha cũng sẽ tràn ngập những món ngon như schnitzel, schnapps và stogies" - Joseph viết trong bức ảnh hai cha con dùng bữa ở nhà hàng.

Vì tình hình dịch bệnh, năm nay Arnold Schwarzenegger không tổ chức tiệc lớn. Ở tuổi 74, ông mãn nguyện với cuộc sống bên bạn gái Heather Milligan và các con.

Trước đó, tài liệu pháp lý The Blast cung cấp cho biết ông và vợ cũ Maria Shriver sắp hoàn tất thủ tục ly hôn sau 10 năm ly thân. Dù chia tay, họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và thường xuyên qua lại.

Arnold Schwarzenegger là vận động viên thể dục thể hình, diễn viên điện ảnh người Mỹ gốc Áo. Ông tập gym từ 15 tuổi và được coi là một trong những gương mặt quan trọng nhất trong lịch sử môn thể hình.

Ông bắt đầu diễn xuất với vai Hercules trong Hercules in New York. Tại Hollywood, bộ phim nổi tiếng nhất của Schwarzenegger là The Terminator (Kẻ hủy diệt).