Sao Hong Kong từng là vận động viên chuyên nghiệp

Trước khi theo đuổi nghệ thuật, Stephy Tang (Cookies), Jackson Wang (GOT7) và Ian Chan (Mirror) đều là vận động viên chuyên nghiệp thi đấu ở giải lớn.

Huy chương vàng đấu kiếm của Edgar Cheung và Siobhan Bernadette Haughey giành huy chương bạc nội dung bơi 200 m tự do nữ đã khiến người hâm mộ đổ dồn sự quan tâm vào đội tuyển Hong Kong tại Olympic Tokyo 2020.

Theo South China Morning Post, nhờ điều này, một số ngôi sao xứ Cảng Thơm từng xuất thân là vận động viên quốc gia cũng được nhắc đến.

Jackson Wang (GOT7)

Vương Gia Nhĩ, thường được biết đến với nghệ danh Jackson Wang, sinh năm 1994, là nam ca sĩ nổi tiếng vui vẻ và năng động của nhóm GOT7. Ở vị trí solo, anh từng phát hành các bài hát tiếng Anh và tiếng Trung. Ngoài ra, Wang cũng được xem như biểu tượng thời trang với thương hiệu street style mang đậm dấu ấn cá nhân.

Trước khi gặt hái thành công trong showbiz, Jackson Wang từng là vận động viên đấu kiếm của đội tuyển Hong Kong. Nam nghệ sĩ đã tham gia Thế vận hội Thanh niên năm 2010 và đạt vị trí thứ 11.

Wang Ruiji, cha Jackson Wang, trước đây hoạt động trong đội tuyển đấu kiếm quốc gia Trung Quốc và giành huy chương vàng tại Á vận hội. Khi Wang lên 10, ông đã huấn luyện con trai trở thành kiếm thủ chuyên nghiệp. Nhưng cuối cùng, Wang rẽ hướng sang nghệ thuật.

Jackson Wang từng là kiếm thủ chuyên nghiệp. Ảnh: South China Morning Post.

Alex Fong

Tờ HK01 cho biết ngay từ nhỏ, cha của Alex Fong đã kỳ vọng anh sẽ tham gia bơi lội. Thế nên ông đã thuê huấn luyện viên nổi tiếng người Mỹ Richard Shoulberg hướng dẫn cho con trai, từ cơ bản đến nâng cao.

"Cá chuồn nhỏ" (loài cá có cánh có thể bay trên nước) - biệt danh song hành cùng những thành tích bơi lội của Fong ở giai đoạn niên thiếu. Năm 2000, anh thi đấu tại Thế vận hội Sydney và lập kỷ lục bơi lội cho Hong Kong ở nội dung 200 m bơi ngửa và 400 m cá nhân.

Tháng 11/2019, Straits Times đưa tin Alex Fong kiếm 1,37 triệu USD cho 11 giờ bơi quanh Hong Kong, với tổng chiều dài quãng đường là 45 km. Số tiền thu được anh trao cho quỹ A Drop Of Life nhằm giúp người dân Campuchia, Trung Quốc và Nepal được tiếp cận với nguồn nước sạch.

Năm nay, nam diễn viên kiêm ca sĩ điển trai đến Olympic Tokyo 2020 không phải để tranh tài, mà với tư cách phóng viên của TVB. Trên mạng xã hội, anh ca ngợi thành tích của kình ngư đồng hương Siobhan Bernadette Haughey.

Thành tích của Alex Fong trong môn bơi lội được khán giả ngưỡng mộ. Ảnh: South China Morning Post.

Stephanie Ho

Từng ghi danh ở The Voice năm 16 tuổi, Stephanie Ho hấp dẫn người nghe bởi giọng hát nội lực và kỹ năng xử lý giai điệu khác lạ. Dù không đăng quang quán quân, người đẹp lại được TVB để mắt và mời ký hợp đồng làm diễn viên.

Theo South China Morning Post, Stephanie Ho đã chơi golf từ 6 tuổi và 4 năm sau, cô gia nhập đội golf quốc gia Hong Kong. Nữ nghệ sĩ hiện nắm giữ kỷ lục chiến thắng giải Hong Kong Ladies Close Amateur Championship. Tại Á vận hội 2010, cô xếp thứ 26/30 đối với nội dung cá nhân và thứ 8/10 nội dung đồng đội. Ngoài ra, cô cũng chơi cho đội Hong Kong tại Espirito Santos Trophy (giải vô địch nghiệp dư thế giới).

Từ năm 2011, giọng ca xứ Cảng Thơm được công nhận độ chuyên nghiệp khi chơi golf. Tuy nhiên, đến 18 tuổi, Stephanie Ho bất ngờ ngừng môn thể thao này vì bận rộn thời gian cho nghệ thuật. Gần đây, cô mới chơi golf trở lại.

Stephanie Ho bỏ dở sự nghiệp thể thao để theo đuổi nghệ thuật. Ảnh: South China Morning Post.

Ian Chan (Mirror)

Mirror đang là nhóm nhạc "làm mưa làm gió" ở thị trường Hong Kong với số lượng người hâm mộ tăng chóng mặt, ngay cả Cổ Thiên Lạc cũng là fan của họ. Và Ian Chan, một mẩu của nhóm, được giới thiệu là thành viên "tài năng ở tất cả lĩnh vực anh theo đuổi".

Thông tin trên Sina tiết lộ Ian Chan đã chơi bóng chuyền, bóng rổ, điền kinh, bóng bàn ở trung học cơ sở. Anh đã có đai đen võ taekwondo. Khi vào đại học, giọng ca Canto-pop gia nhập đội bóng chuyền quốc gia thông qua Hiệp hội Vận động viên Nam Trung Quốc.

Trong chương trình We are the Littles phát sóng trên ViuTV, Ian Chan và 11 chàng trai khác của Mirror đã thể hiện kỹ năng chơi bóng chuyền điêu luyện.

Ian Chan của nhóm Mirror thời còn là vận động viên thể thao. Ảnh: Sina.

Stephy Tang

Stephy Tang (Đặng Lệ Hân) làm người mẫu, trưởng nhóm nhạc nữ Cookies, đồng thời cô cũng đóng phim. Có thể nói cô đang sở hữu con đường sự nghiệp đầy tiềm năng. Song, không nhiều người biết trước kia Tang đam mê thể thao mãnh liệt.

Cô gái sinh năm 1983 từng chơi vị trí libero hoặc tiền vệ cánh trái cho đội bóng chuyền Hong Kong thời trung học. Đến năm 2015, cô tham gia đội bóng chuyền nữ do Loey - thương hiệu thời trang của cô tài trợ. Đội đã được thi đấu với đội bóng chuyền quốc gia Trung Quốc.

Chương trình We are the Littles trên ViuTV ngoài Ian Chan cũng có sự góp mặt của Stephy Tang trong tư cách huấn luyện viên cho đội nam.

Stephy Tang từng được mệnh danh là hot girl bóng chuyền. Ảnh: @stephytang.

Ruco Chan

Bén duyên với truyền hình năm 1994, Ruco Chan đã đóng chính trong các phim do TVB sản xuất, như Bằng chứng thép III và Anh hùng thành trại. Trước khi tốt nghiệp chương trình đào tạo của đài, Chan đã dành những ngày còn trẻ chơi bóng bàn cho đội tuyển quốc gia Hong Kong.

Để vào được đội tuyển, Chan phải có chứng chỉ đào tạo của Học viện Thể Thao Jubilee và ở tuổi 13 khi đó, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất đại diện thành phố thi đấu ở nước ngoài. Sự nghiệp được đánh giá rộng mở nhưng cuối cùng anh lại bỏ ngang.

Chương trình All Stars Sports Day của TVB gần đây là dịp để Chan thể hiện lại kỹ năng bóng bàn đỉnh cao của mình.