Sao Hollywood yêu, kết hôn với chính trị gia

Kate Mulgrew là nữ diễn viên được biết đến với những vai diễn trong Orange is the New Black và Star Trek. Ở đỉnh cao danh vọng, cô đã hẹn hò với Tim Hagan, chính trị gia từng tranh cử vị trí Thống đốc bang Ohio vào năm 2002. Họ không có con chung, mỗi người cũng có hai con riêng trước khi đến với nhau. Cặp vợ chồng chính trị gia - diễn viên nổi tiếng ly hôn năm 2014 sau 15 năm chung sống.