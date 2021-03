Sao Hollywood ủng hộ Meghan Markle vạch trần sự thật về Hoàng gia Anh

Nhiều ngôi sao quốc tế đã lên tiếng ủng hộ vợ chồng Meghan Markle sau cuộc phỏng vấn vén màn những sự thật phía sau Hoàng gia Anh.

Tối 7/3 (giờ địa phương), đài CBS phát sóng cuộc phỏng vấn độc quyền giữa Oprah Winfrey và vợ chồng Harry. Hai tiếng đồng hồ là những bộc bạch của Meghan và chồng về việc bị chèn ép, con trai Archie không được phong tước vị và hoàn toàn mất đi sự bảo vệ của Hoàng gia Anh.

Sau khi khép lại buổi trò chuyện, trên Twitter và các nền tảng mạng xã hội khác đã nổ ra nhiều luồng tranh luận trái chiều. Một số người cho rằng vợ chồng Meghan Markle đã khơi màu "cuộc chiến" với Hoàng gia Anh. Số khác thì ủng hộ họ tuyệt đối.

Không ít ngôi sao quốc tế cũng bày tỏ quan điểm về chuyện này.

Andy Cohen - "chủ xị" chương trình Watch What Happens Live with Andy Cohen - đứng về phía vợ chồng Meghan Markle. Anh viết: "Tôi hoàn toàn ủng hộ nhà Sussex, và thật hạnh phúc khi hành động theo cách đó. Điều bây giờ cần nghe là những chia sẻ từ phía của Hoàng tử William".

Trong cuộc phỏng vấn, Meghan Markle khóc khi nói về chuyện bị phân biệt chủng tộc. Cô cho biết từng có những cuộc trao đổi trong Hoàng gia Anh về khả năng màu da của bé Archie "sẽ tối như thế nào".

"Trong giai đoạn tôi mang bầu, có những cuộc thảo luận về màu da của con khi sinh ra, cũng như khả năng con không được phong danh hiệu và lực lượng bảo vệ", Công nương xứ Sussex cho hay.

Trước chia sẻ này, nhà thiết kế Nina Parker gắn hashtag #OprahMeghanHarry cùng dòng trạng thái ủng hộ phụ nữ da màu.

Cô viết trên Twitter: "Các bạn có biết lý do vì sao phụ nữ da đen tin Meghan không? Bởi vì tôi, cũng là một người da màu, và những người phụ nữ khác hiểu rõ những hành vi xúc phạm màu da của mình như thế nào. Chuyện bị xúc phạm sẽ khiến chúng tôi phát điên".

Aisha Tyler ngắn gọn: "Toàn bộ sự việc này là phân biệt chủng tộc!".

Vợ chồng Meghan Markle trong buổi phỏng vấn với Oprah Winfrey. Ảnh: CBS.

Theo CBS News, Jada Pinkett Smith, Leslie Jordan và Bernice King đã xúc động lên tiếng, ủng hộ bộ đôi. Một số thậm chí còn tạo ra những trò đùa nhắm vào chế độ quân chủ.

Bên cạnh ý kiến ủng hộ, vẫn có quan điểm khắt khe về vợ chồng Markle. Piers Stefan Pughe-Morgan - nam MC của chương trình Good Morning Britain - khẳng định cuộc phỏng vấn là "sự phản bội đáng hổ thẹn của Harry - Meghan với Nữ hoàng Elizabeth và Hoàng gia Anh".

Morgan nói thêm: "Những điều vô nghĩa này đã thỏa mãn cái tôi thấp hèn của Meghan, với mục đích hạ bệ gia đình chồng và chế độ quân chủ. Thật đáng xấu hổ".

Nữ diễn viên hài Sarah Silverman bày tỏ ý kiến trung lập. Song cô bóng gió: "Harry nên lấy họ của Meghan Markle", nhằm ám chỉ việc hoàng tử nước Anh núp bóng và hoàn toàn nghe lời vợ trong tất cả mọi chuyện.

Tờ The Times của Anh đưa tin Meghan phải đối mặt với cáo buộc bắt nạt nhân viên tại gia đình hoàng gia trong thời gian cô ở Cung điện Kensington. Chuyện này cũng được hé lộ trong cuộc phỏng vấn trị giá 9 triệu USD .

Trước động thái này, cung điện cho biết sẽ điều tra các cáo buộc, nhưng một phát ngôn viên của Meghan và Harry đã gọi đây là một "chiến dịch bôi nhọ được tính toán dựa trên thông tin sai lệch nhằm gây hại cho nhà Sussex".