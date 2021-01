Sao Hollywood suýt chết vì những tai nạn không ngờ trên phim

Trong lúc quay phim tại đảo Fiji, tài tử Catch Me if You Can bị thương nặng ở chân. Lúc đầu, cả ông và đoàn phim nghĩ chỉ băng bó là khỏi. Song, do thời tiết khắc nghiệt, vết thương nhanh chóng bị nhiễm trùng tụ cầu khuẩn nhưng không cách nào chữa trị. Đến khi gặp được bác sĩ, người này khẳng định chỉ cần chậm trễ vài tiếng, rất có khả năng Tom Hanks bị ngộ độc máu và dẫn đến tử vong, theo Variety.