Sao Hollywood hối hận vì chỉnh sửa thẩm mỹ

Chủ nghĩa hoàn hảo ở Hollywood tạo ra áp lực vô hình, khiến sao nữ làm đẹp bất chấp tuổi tác và phương pháp. Bella Hadid là một trong những người đã hối hận vì điều này.

"Tôi ước gì giữ lại chiếc mũi bẩm sinh", Bella Hadid lần đầu thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ trong cuộc phỏng vấn cho số tháng 4 của Vogue. Người mẫu cho biết hối hận khi đã sửa mũi năm 14 tuổi.

Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Mỹ thống kê hơn 230.000 ca chỉnh sửa và 140.000 trường hợp sử dụng thủ thuật làm đẹp không xâm lấn đã được người Mỹ từ 13 đến 19 tuổi thực hiện vào năm 2021.

Với độ tuổi trên 20, Insider cho biết các dịch vụ sửa mũi, nâng ngực, căng da mặt, tiêm môi... chiếm 70% các ca thẩm mỹ trong kỷ nguyên Covid-19.

Cho dù độ tuổi nào, việc can thiệp "dao kéo" vẫn rất phổ biến. Tuy nhiên, không phải 100% phụ nữ đều hài lòng với kết quả. Trường hợp của siêu mẫu Linda Evangelista là một sai lầm điển hình.

Hình ảnh Bella Hadid trước và sau khi nâng mũi. Ảnh: South China Morning Post.

Hối hận khi chạy theo sắc đẹp nhân tạo

Jennifer Grey vươn lên hàng sao hạng A nhờ hai tác phẩm ăn khách những năm 1980 là Dirty Dancing và Ferris Bueller's Day Off. Thế nhưng, sau khi sửa mũi, cô trở nên khó nhận ra đối với khán giả. Và cuộc phẫu thuật thẩm mỹ đã khiến con đường diễn xuất của cô bị "trật bánh".

"Tôi bước vào phòng phẫu thuật thẩm mỹ với tư cách người nổi tiếng và đi ra với vai trò người vô danh. Ca sửa mũi đấy như địa ngục vậy. Tôi vẫn mãi là diễn viên nổi tiếng một thời nhưng không ai nhận ra vì tôi đã chỉnh mũi", Grey chia sẻ trên Mirror.

Jessica Simpson, Kim Kardashian hối hận vì can thiệp thẩm mỹ không xâm lấn. Ảnh: People/Insider.

Ca sĩ Jessica Simpson từng bơm môi. Sau đó cô cho biết trông chúng rất giả tạo, sưng phồng và cô không muốn như vậy. Tương tự, diễn viên Courteney Cox muốn trở lại vẻ tự nhiên sau khi lạm dụng botox khiến gương mặt cô đơ cứng, khác đi nhiều.

Chia sẻ trên The Sunday Times hôm 22/2, minh tinh Friends khẳng định: "Một thời gian sau tôi mới nhận ra hậu quả của việc chỉnh sửa. Tôi sẽ không bao giờ làm điều này thêm lần nữa".

Theo New York Post, botox là thuốc hay dùng nhất trong nhóm thuốc botulinum toxin có tác dụng làm liệt tạm thời hoạt động của cơ. Hợp chất này được tạo ra từ vi khuẩn gây ngộ độc thịt. Ngoài tác dụng làm giảm các vết nhăn vùng mặt, nó còn giúp gọn cơ hàm.

Kim Kardashian đã tiêm botox cho vùng quanh mắt và cô hối hận vì điều đó. "Botox không cần thiết đối với tôi ở độ tuổi này", bà mẹ 4 con phản hồi khi nhận được thắc mắc về vết bầm quanh mắt trong lần xuất hiện ở chương trình Keeping Up With the Kardashians.

Iggy Azalea sinh ra ở Australia, đến năm 16 tuổi, cô sang Mỹ sống và theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Nữ rapper tiến hành hàng loạt phương pháp thẩm mỹ để trở thành ngôi sao.

Trong khi hạnh phúc với vòng một được nâng cấp đầy đặn, cô lại hối hận vì từng sửa mũi. Khán giả nhận xét chiếc mũi mới của giọng ca Fancy trông cao và nhỏ đến mức tưởng như "không thở được", thiếu cân xứng với gương mặt.

"Tôi không biết liệu chiếc mũi có đáng bị phản ứng dữ dội như vậy hay không", Azalea chia sẻ.

Cân nhắc kỹ khi phẫu thuật thẩm mỹ

Theo South China Morning Post, ngôi sao "dao kéo" để trở nên hoàn hảo trong mắt công chúng, còn người hâm mộ phẫu thuật thẩm mỹ để giống với hình mẫu thần tượng họ theo đuổi.

Tờ báo nhìn nhận việc can thiệp thẩm mỹ là bình thường, nhưng nó chưa phù hợp với khách hàng tuổi thiếu niên hoặc những người đặt niềm tin mù quáng vào tiêu chuẩn sắc đẹp ảo mà họ bị ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Chuyên gia nhận định phụ nữ có xu hướng bị mê hoặc bởi những hình ảnh đã photoshop, hoặc làm đẹp bất chấp dù hiểu tạo hình đồng hồ cát giống Kim Kardashian hay Kylie Jenner không phù hợp với mình.

Iggy Azalea hài lòng khi nâng ngực nhưng hối hận vì chỉnh sửa mũi. Ảnh: Fashionbombdaily.

Nghiên cứu của Hollywood Insider ghi nhận chỉ cần 30 phút xem quảng cáo có thể thay đổi cách một cô gái trẻ nhìn nhận về cơ thể mình. Khoảng 5.000 quảng cáo làm đẹp mỗi ngày được chiếu khắp thế giới, và nhiều trong số đó lặp lại thường xuyên khiến phụ nữ dễ bị ấn tượng và ám ảnh.

"Bé gái chỉ mới 8 tuổi đã đấu tranh với nỗi tự ti ngoại hình vì những tiêu chuẩn sắc đẹp xuất hiện trên TV không giống với em và các bạn nữ đồng trang lứa", tờ này dẫn chứng.

Theo thống kê năm 2021, phẫu thuật cắt da bụng (22%) và hút mỡ (17%) là hai phương pháp có rất nhiều người thực hiện. Hơn 17,7 triệu ca dao kéo mỗi năm, trong đó nhiều người chấp nhận đau đớn để nâng ngực và nâng mũi - hai phương pháp được ưa chuộng hàng đầu, chiếm trung bình 300.000/năm.

Trong kỷ nguyên Covid-19, bác sĩ thẩm mỹ căng não xử lý rủi ro khách hàng có thể bị suy giảm sức khỏe nếu trong thời gian phẫu thuật và phục hồi chẳng may bị nhiễm bệnh. Vấn đề càng nghiêm trọng hơn khi nhiều khách hàng, có cả những người nổi tiếng, từ chối tiêm vaccine.

Tiến sĩ Michael Newman làm việc tại Beverly Hills tiết lộ có một nghệ sĩ đã dương tính với nCoV sau ca phẫu thuật. Cô phải cách ly với chồng và tự xoay sở với vết mổ.

Tương tự, bác sĩ thẩm mỹ Ariel Ourian từng tiếp nhận trường hợp khách hàng mắc Covid-19 sau một tuần nâng mũi, người này là nam. Ourian chỉ có thể tái khám cho bệnh nhân khi người nghệ sĩ có kết quả xét nghiệm âm tính sau vài tháng.