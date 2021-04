Sao Hollywood được trả bao nhiều tiền cho những vai diễn đổi đời?

Jonah Hill từng chấp nhận mức thù lao tối thiểu để đổi lấy cơ hội làm việc với đạo diễn gạo cội Martin Scorsese. Chia sẻ trên chương trình The Howard Stern Show, tài tử cho biết anh đã làm việc trong 7 tháng với mức lương 60.000 USD trên phim trường The Wolf of Wall Street (2013). Ảnh: Paramount Pictures.