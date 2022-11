Sao Hollywood bước sang tuổi 50

Amanda Peet (11/1) là nữ diễn viên kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Cô từng góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh nổi tiếng như She's the One (1996), The Whole Nine Yards (2000), Melinda and Melinda (2005), The X-Files: I Want to Believe (2008) hay 2012 (2009). Ảnh: The Sun.