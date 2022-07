Sao Hoa ngữ bị rơi thang máy, ngã từ sân khấu cao 10 m

Năm 2012, "Thiên vương Hong Kong" Quách Phú Thành mất thăng bằng, ngã từ độ cao 2 m xuống đất do thiết bị nâng hạ trên sân khấu đứt cáp. Cú ngã không gây ra chấn thương nghiêm trọng nên nam ca sĩ vẫn tiếp tục buổi diễn. "Tôi thấy may mắn vì lúc đó chỉ đứng một mình. Nếu có thêm vũ đoàn thì có thể nhiều người bị thương do ngã chồng lên nhau”, tài tử họ Quách cho biết.