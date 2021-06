Sao hạng A suýt mất vai diễn để đời

Ngoài việc từ chối vai diễn trong Ma trận, Will Smith dự định không tham gia phim Men in Black. Tài tử nổi tiếng khẳng định nhà sản xuất đã nhiều lần thuyết phục anh đóng phim. "Một năm trước Men in Black, tôi đã đóng Independence Day. Vì vậy, tôi không nghĩ rằng việc tiếp tục đóng phim đề tài người ngoài hành tinh là khôn ngoan", Smith kể. Cuối cùng, anh được Steven Spielberg thuyết phục và đưa Men in Black thành series ăn khách. Ảnh: Sony.