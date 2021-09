Sao hạng A mặc đẹp tại Liên hoan phim Venice

Timothée Chalamet là sao nam hiếm hoi vào danh sách sao mặc đẹp, cạnh tranh cùng các mỹ nhân hạng A. Nam diễn viên đồng hành cùng "bạn gái Người Nhện" tại buổi ra mắt phim Dune. Tài tử Call Me by Your Name diện trang phục đen cá tính của Haider Ackermann và trang sức cao cấp của Cartier. Ảnh: Getty.